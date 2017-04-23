Berova: Büyük eseri, sonsuza kadar yaşatma kararlılığını gelecek nesillere anlatmalısınız

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği büyük eseri, sonsuza kadar yaşatma kararlılığını gelecek nesillere anlatmak gerektiğini belirtti.

Berova, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” dolayısıyla Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nda (BRTK) televizyon ve radyodan yaptığı konuşmada, “Bugün; Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 97. Yıldönümü. Türk halkının; var olma, devlet olma, özgürlük, bağımsızlık ve egemenliğini ilan ettiği gündür” ifadelerini kullandı.

Berova, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ve onun “Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararlılığı kurtaracaktır” sözleriyle yakılan bağımsızlık meşalesinin, 23 Nisan 1920 günü Ankara’da, Anadolu’nun dört bir yanını aydınlatan bir güneş haline geldiğini kaydetti.

“Işığını, tarifsiz bir tutkuyla vatana gönül verenlerin gayretinden, azminden, kararlılığından, birlik ve beraberliğinden alan bu güneş; aynı zamanda ülkemizin kışını bahara, baharını yaza döndürecek bir dirilişin müjdecisiydi” diyen Berova, Türk milletinin gönlünde, bağımsızlığın sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri tutan “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nın her yıl yurtta ve yurt dışındaki temsilciliklerde, bütün kurumlarda, okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanarak, milli birlik ve beraberliğin, kenetlenmiş ifadesini temsil ettiğini belirtti.

Berova, Cumhuriyetin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yarınların güvencesi çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın, bu alanda hem dünyada bir ilk oluşturduğunu hem de geleceğin Cumhuriyet nesillerine, Ata’nın verdiği önemi ifade ettiğini vurguladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın önemli bir anlamı daha bulunduğuna işaret eden Berova, “Atatürk’ün sizlere emanet ettiği büyük eseri sonsuza kadar yaşatma kararlılığımızı çocuklarımıza anlatmalıyız. Hem bu şuuru vermenin gayreti içinde olacağız, hem de onlara emanet edilen değerleri ve emanetin büyüklüğünü anlatacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve Anavatanımız Türkiye’ye olan bağlılığımızı, Devletimizi ve Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatma gayreti içinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Geleceğin teminatı çocuklara seslenen Berova, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milletimiz için çok büyük bir anlam ifade etmektedir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk; “Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yüceltecek ve yaşatacak olan sizsiniz” diyerek, sizlere duyduğu güveni belirtmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle başta bugünü değerli kılan çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.