Berova: Rumlar Çocuk Bayramı’na gölge düşürdü

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, 19. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali kapsamında KKTC’ye gelen misafir ülke ekiplerini kabul etti.

Berova ekipleri kabulünde yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için gelen çocuklara “hoş geldiniz” diyerek, 23 Nisan hakkında bilgi vererek önemine işaret etti.

23 Nisan’ın dünyada ilk kez Atatürk tarafından çocuklara hediye edilen bir bayramı olduğunu belirten Berova, bu yıl KKTC’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’yla, 19. Uluslararası Çocuk Festivali’ni birlikte kutlayacaklarını söyledi.

“GÖLGE DÜŞTÜ”

Berova, bu güzel ve anlamlı güne, dostluğun ve barışın egemen kılınması gereken Çocuk Bayramı’na gölge düştüğünü vurgulayarak, “Sırbistan’dan gelen ekip maalesef Rumların bağnaz tutumları nedeniyle ülkelerine geri gönderildi” dedi.

“ŞİDDETLE KINIYORUM”

“Sırbistan ekibi Larnaka Havaalanı’nda insanlık dışı bir uygulamaya maruz kaldı. 24 saat zor koşullarda yaşları 10 civarındaki çocuklar adeta hapsedilmişler, sonra da ülkelerine geri gönderilmişlerdir” diyen Berova, müzakerelerin devam ettiği, her koşulda güven arttırıcı önlemlerden bahsedilen bu süreçte yapılan uygulamayı şiddetle kınadığını belirtti.

23 NİSAN’A FARKLI KURGULAMA

Bu yıl 23 Nisan kutlamalarını ulusal egemenlik ve dünya barışı, dostluk temaları üzerinden geçmiş yıllardan farklı kurguladıklarını dile getiren Berova, 23 Nisan etkinliklerinin tüm ilköğretim kurumları içinde, ayrıca bazı ilçelerde saha gösterisi yerine farklı mekanlarda düzenlenecek şenliklerle kutlayacaklarını anlattı.

Berova, 23 Nisan Pazar günü saat 10.15’te Çağlayan Parkı’nda çocuklarla bir araya geleceklerini belirterek tüm halkı da etkinliğe katılmaya çağırdı.

Konuşmasının ardından konuk ekipler Bakan Berova’ya ülkelerinden getirdikleri hediyeleri takdim etti.

Haber: Arzu Köprülü- TAK