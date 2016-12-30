Beş ünlü isim şampiyonluk yarışındaki favorilerini açıkladı

%100 Futbol Yılbaşı Özel programına konuk olan, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Burak Yılmaz, Murat Boz ve Acun Ilıcalı şampiyonluk tahminlerini yaptı. Beş ünlü ismin de Beşiktaş oldu.

NTV Spor'daki %100 Futbol Yılbaşı Özel programına konuk olan isimlere hangi takımın şampiyonluğa ulaşabileceği soruldu. 5 ismin de favorisi Beşiktaş oldu. İşte ünlü isimlerin konuyla ilgili açıklamaları:

ACUN ILICALI: "FENERBAHÇE TARİHİ BİR GERİ DÖNÜŞ YAPTI"

"Beşiktaş'ı bir adım önde görüyorum. Daha iş bitirici bir futbol oynuyor. Anadolu maçlarında Beşiktaş, kazanmaya daha yakın taraftı. Ne edip ediyor kazanıyor. Beşiktaş takımı oynarken, rakibi alıp boğuyor topu içeri sokacağını gösteriyor ve onu başarıyor. Takımda son beceri de var. Fenerbahce için çok kötü bir başlangıç ama tarihi bir geri dönüş yaptı. Ama eğer bizim yöneticilerimiz gerçeği görüyordur... 3-4 sene önce takım Trabzonspor'u deplasmanda yendi ve transfer yapılmadı. O sezon şampiyonluk gitti.

Başakşehir'den tarihi bir başarı var. Emre'ye de söyledim. Başakşehir olsa, Fenerbahçeliler olarak Fenerbahçe'den sonra tutacağımız takım olur. Rakibin şampiyon olmaması mutlu ediyor. Başakşehir şampiyon olursa, bir çok takım sevinir. Ama ara maçlarda puan kaybedebilirler. Sempatik bir takım. Diğerleri onlara karşı hırslanmıyorlar. Ancak şu anda liderler ve artık rakipler hırslanacak, bunun dezavantajını yaşayacaklar."

MURAT BOZ: "BİZ OLAMAZSAK BAŞAKŞEHİR OLSUN"

Beşiktaşlı olarak takımımın şampiyon olmasını isterim. Ancak 8 puan öndeyken şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırdığımız sezonu hatırlıyorum. Ancak bu sezon şampiyonluğu kaptıracağını zannetmiyorum. Biz şampiyon olamazsak Başakşehir olsun isterim.

ARDA TURAN: "FAVORİ BEŞİKTAŞ, SONRASINDA GALATASARAY, FENERBAHÇE"

3 büyük takım sürekli maçlarını kazanamayacağı için Başakşehir'in sonuna kadar götüreceğini düşünüyorum. Oynadıkları oyun ve sistemden dolayı. 3 büyükler -Beşiktaş harici- her maçını kazanacak gibi durmuyor. Beşiktaş daha iyi oynayan, daha etkili, daha çözümcü oyuncuları var. Favori Beşiktaş, sonrasında Galatasaray, Fenerbahçe... Enteresan bir lig olacak gibi geliyor bana. 4 kulüp de sonuna kadar gidebilir. 70 ve 72'ler şampiyonluk gelir. Bizde 79 oldu. Favorim Beşiktaş veya Başakşehir. Ancak Galatasaray'ın olmasını isterim.

BURAK YILMAZ: "BEŞİKTAŞ BİR ADIM ÖNDE AMA FENERBAHÇE..."

Beşiktaş bir adım önde. Ama Fenerbahçe son zamanlarda geldi. 5 puan bir şey değil. Fikstüre baktığınızda Fenerbahçe 2 tane içeride. Galatasaray 2 tane çok zor deplasman. Beşiktaş'ın bir tane zor deplasmanı var. Beşiktaş önde ama Fenerbahçe de geldi. Galatasaray'ın fikstür zorluğu var.

EMRE BELÖZOĞLU: "4 BÜYÜK, KARMA YAPSA SHAKHTAR'I YİNE ELEYEMEZ"

"Sezon başına şampiyonluk hedefi veya ligi birinci bitirme koysaydık bunlar gerçekçi olmaz. Ama gelinen noktada takımın içinde bazen bunlar dile geliyor, konuşuluyor. Türkiye Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray varken; Trabzonspor kötü bir durumda...

Ligin her zaman 2. yarısı daha zor olur. Düşen takımlar, şampiyonluğa oynayan takımlar... Veya mukavelesi biten oyuncular.. Bir sürü parametresi var bunun. Kendimce, oyuncu grubu birazcık daha önde oynamayı, geçmişte bu tecrübesi olan oyunculara yönelik bir transfer politikası olursa, biz de yarışın içinde olabiliriz. İrfan Can yetenekli bir oyuncu. Kulüp tarihinin en büyük yatırımını yaptı. Biz 1 millyon 750 bin Euro verdik. Başakşehir'in tarihindeki en büyük rakam.

Sezon başında çok zor 4 maç oynadık. Rijeka, kendi ligleri itibariyle 4.,5. haftasını oynuyordu. Bence Galatasaray da Beşiktaş da sezon başı itibariyle onları eleyemezdi. Biz onları eledik. Sonra Shakhtar maçları vardı. 4 büyük karma yapsa, Shakhtar'ı yine eleyemez... Ama kendi düşüncem sonuna kadar kovalamak isterse, bu tecrübeyi devam ettirip bir kaç takviyeyle ligin içinde olabiliriz. Beşiktaş da Talisca'nın, belki Caner iyileşir mi?... Bazı oyuncular var ki; sezon başı itibariyle Talisca olsaydı, Beşiktaş'ın şu anda 6-8 puan daha fazla olabilirdi. Bana göre Beşiktaş."

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 'ÇİN' POTU!

Rıdvan Dilmen'in, ''Emre kaç yıl daha oynar?'' sorusuna Burak Yılmaz, ''Şimdi Premier Lig hedefimiz var'' dedi. Ancak o esnada Emre Belözoğlu, hakkında Çin'e transfer olacak haberleri çıkan Arda'yı da işin içine katarak, ''Bu iki arkadaşımız beni Çin'e götürecekler'' dedi. Rıdvan Dilmen'in, ''İki arkadaşımız derken'' hatırlatması üzerine de Emre Belözoğlu, ''Pardon'' dedi. Burak Yılmaz ise "Pot kırdı" ifadelerini kullandı.