Beşiktaş – Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Lyon UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında mücadele edecek. Yarı finale yükselmek isteyen Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 mağlup olduğu Lyon'u evinde ağırlayacak. Peki Beşiktaş - Lyon karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Fransa temsilcisi Olympique Lyon karşı karşıya geliyor. İki takım arasında Fransa'da oynanan ilk karşılaşmadan Olympique Lyon 2-1 galip ayrılmıştı.



MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Maç 20 Nisan Perşembe günü Vodafone Arena'da saat 22.05'te TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇI SIRP HAKEM YÖNETECEK

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Vodafone Arena'da saat 22.05'te başlayacak maçta Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic görevlendirildi.

Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic üstlenecek.

Nemanja Petrovic'in dördüncü hakem olacağı mücadelede, Nenad Djokic ile Danilo Grujic ilave yardımcı hakemlik yapacak.

FRANSIZ EKİBİNİN BEŞİKTAŞ KADROSU

Fransız ekibi Olympique Lyon'un maç kafilesi belli oldu.



Olympique Lyon Kulübünden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bruno Genesio'nun 22 kişilik kadrosunda, 2-1 kazanılan ilk maçta sahaya çıkan Arjantinli savunma oyuncusu Emanuel Mammana, sakatlığı nedeniyle yer almadı.



Kart cezalısı Brezilyalı Rafael da Silva ve Avrupa kadrosuna alınmayan Hollandalı Memphis Depay'ın dahil edilmediği kadroda, hafif sakatlığı bulunan Fransız Mathieu Valbuena'ya yer verildi.



Fransız ekibinin Beşiktaş maçı için İstanbul'a gelecek kafilesinde yer alan futbolcular şöyle:



Kaleci: Anthony Lopes, Mathieu Gorgelin, Lucas Mocio



Savunma: Mouctar Diakhaby, Jordy Gaspar, Christophe Jallet, Jeremy Morel, Nicolas Nkoulou, Maciej Rybus, Mapou Yanga-Mbiwa



Orta saha: Houssem Aouar, Sergi Darder, Jordan Ferri, Maxime Gonalons, Corentin Tolisso, Lucas Tousart



Forvet: Maxwel Cornet, Nabil Fekir, Rachid Ghezzal, Alexandre Lacazette, Jean-Philippe Mateta, Mathieu Valbuena



BİLETLER SATIŞTA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, maçın biletlerinin ‪Vodafone Arena bilet satış gişesi,‪ www.passo.com.tr ve N'Kolay internet sitelerinden satışa çıkarılacağı belirtildi.



Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:



Kategori 1: 400 lira



Kategori 2: 375 lira



Kategori 3: 350 lira



Kategori 4: 325 lira



Kategori 5: 300 lira



Kategori 6: 275 lira



Kategori 7: 150 lira



Kategori 8: 140 lira



VIP ve 1903 A-E Blok: 800 lira



1903 B-D Blok: 850 lira



1903 C Blok: 900 lira

BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARA BAŞLADI



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final 2. maçında Lyon ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Siyah-beyazlılarda Lyon mesaisi başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda Lyon maçında oynayan oyuncular idmanı 5’e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yaparak tamamladı.



Diğer oyuncular ise pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yaptı.

Antrenman tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.



Beşiktaş, Lyon hazırlıklarına pazartesi günü saat 19.00’da basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.