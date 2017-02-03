Beşiktaş derbisi öncesi F.Bahçe'den flaş karar!

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi konuk ekip Fenerbahçe, maç biletlerini kulüp içerisinden yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Vodafone Arena'da oynayağı maçta uzun süre sonra Fenerbahçe taraftarı da stadyumdaki yerlerini alacak.

Fenerbahçe cephesi, henüz bilet satışıyla ilgili resmi bir açıklama veya fiyat bilgilendirmesi yapmazken, taraftarların biletler konusundaki endişeli bekleyişi sürüyor.

Fenerbahçeli birçok taraftarın, uzun süre sonra tekrar deplasman tarafında yer alabilecek olunması sonrası yoğun bilet talebinde bulunması sonrası Fenerbahçe'den flaş bir karar geldi. Yoğun talep sonrası Fenerbahçe kulübü, biletleri kulüp içerisinden yapma kararı aldı.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak Türkiye Kupası maçının bilet fiyatları açıklandı.

Kategori 1 : 375TL

Kategori 2 : 350TL

Kategori 3 : 325TL

Kategori 4 : 300TL

Kategori 5 : 260TL

Kategori 6 : 220TL

Kategori 7 : 140TL

Kategori 8 : 130TL

VIP : 800TL

1903 A-E BLOK : 800TL

1903 B - D BLOK : 850TL

1903 C BLOK : 900TL

0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir." (Haber7)