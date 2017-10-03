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Beşiktaş, Hırvat yıldız Domagoj Vida’yı bekliyor

Ukrayna'da Dinamo Kiev forması giyen Vida'yı transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın, Ocak ayında yıldız futbolcuyu kadrosuna katacağı öğrenildi

03/10/2017

Beşiktaş, Hırvat yıldız Domagoj Vida’yı bekliyor
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Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş, Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımı ile olan sözleşmesi devre arasında sona eren Domagoj Vida ile yaptıkları ilk görüşmede anlaşma sağlamışlardı. Ancak Dinamo Kiev’in istediği bonservis parasını fazla bulan Beşiktaş, transferi ertelemişti.

DHA’nın haberine göre; sözleşmesi ocak ayında sona erecek olan Vida ile tekrar görüşen Beşiktaş, kesin olarak anlaşma sağladı. Bir de ön protokol imzalayan 28 yaşındaki Hırvat stoper, ocak ayında Beşiktaş’a katılacak.



TAGS: beşiktaş, transfer, futbol
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