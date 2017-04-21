HABER KIBRIS

Beşiktaş kupaya veda etti

21/04/2017

Beşiktaş kupaya veda etti
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Teşekkürler Beşiktaş! Avrupa Ligi'nde yarı final penaltılarla kaçtı...
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında temsilcimiz Beşiktaş 2-1'in rövanşında Lyon'a normal süresini 2-1 önde bitirdiği maçta penaltı atışları sonrasında yenilerek Avrupa'ya veda etti. Vodafone Arena'da oynanan mücadelede konuk ekip Lyon'un golünü 34. dakikada Lacazetti atarken Beşiktaş'ın gollerini 27. ve 58. dakikalarda Talisca kaydetti. Bu skorla maç uzatmalara giderken uzatma dakikalarında gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi. Beşiktaş'ta üst üste Tosic ve Mitrovic penaltı atışlarını gole çeviremeyince temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.



TAGS: Beşiktaş kupaya veda etti, Beşiktaş, Lyon, kupa, penaltılar
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