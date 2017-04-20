Beşiktaş Lyon maçı ile bu akşam nefes kesecek bir mücadele sahne alacak. Beşiktaş sahasında Fransa temsilcisi Lyon'u konuk ediyor. Maç öncesinde Beşiktaşlı sporseverleri sevindirecek gelişmeler yaşandı.. Spor severler Beşiktaş maçının hangi kanalda saat kaçta yayınlanacağını merakla bekliyorlardı. Canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki Beşiktaş Lyon maçı bu akşam saat kaçta başlayacak hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile evinde mücadele edecek olan Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 196. karşılaşmasına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, bu akşam saat 22.05'te sahasında Fransız ekibi Olympique Lyon ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, bu mücadeleyle kulüp tarihinde Avrupa'daki 196. mücadelesine çıkacak. Beşiktaş, geride kalan 195 karşılaşmanın 72'sinde rakibine üstünlük sağlarken, 81 karşılaşmada da mağlup oldu. Siyah-beyazlılar 42 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Kartal, 195 karşılaşmada rakip fileleri 251 kez havalandırırken, kalesinde de 280 gol gördü.

Beşiktaş Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Lyon maçı 20 Nisan Perşembe akşamı oynanacak. Mücadele 22.05'te TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic'in yöneteceği karşılaşmanın yardımcılıklarını, Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic üstlenecek.

Beşiktaş’lı taraftarlardan Lyon’a ninni

Beşiktaşlı taraftarlar, Lyon’un kaldığı otele deniz yoluyla gelerek, havai fişekler patlatıp, marşlar söyledi ve Fransızları uyutmadı. UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Fransız ekibi Lyon ile karşılaşacak Beşiktaş’ta taraftarlar, rakip takıma sürpriz bir gece yaşattı. Lyon’un konakladığı Çırağan Sarayı’na kara yolu ile ulaşamayan siyah-beyazlılar, deniz yoluyla ulaşarak, Fransız kafilesini uyutmadı. Havai fişekler ve meşalelerle birlikte marşlar söyleyen taraftarlar, ‘Burası İstanbul, buradan çıkış yok’ sloganları atarak, Lyon’u rahatsız etmeye çalıştı.

Beşiktaş nasıl tur atlar

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında bu akşam Lyon'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, 1-0 ve 2 farklı her türlü galibiyette yarı final vizesini cebine koyacak. Lyon ile Fransa'da oynanan karşılaşmayı 2-1 kaybeden Beşiktaş, bu akşam saat 22.05'te rakibini sahasında ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkmak için taraftarı önünde boy gösterecek olan siyah-beyazlılara 1-0'lık galibiyet yetiyor. Deplasmanda attığı golün avantajıyla 1-0 ya da daha farklı galibiyetlerle turu geçebilecek olan Beşiktaş, 2-1 kazandığı takdirde ise uzatma dakikalarında tur kovalayacak.

Siyah-beyazlı takım, iki farklı galibiyetlerde de tur atlayan ekip olacak. Karşılaşmanın normal süresi 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle bitmesi halinde, maç uzatmaya gidecek. Uzatmada skorda değişiklik olmazsa yarı finale yükselecek takımı, penaltı atışları belirleyecek. Beşiktaş'ın gollü tek farklı galibiyetlerinde Olympique Lyon, yarı finale yükselme hakkı elde edecek. Beraberlik veya Olympique Lyon'un galibiyeti halinde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.

Tek farklı galibiyetler Lyon'a yarıyor

1-0'lık skor Beşiktaş'a turu getirirken, 2-1'lik Beşiktaş galibiyeti ise maçın uzamasına sebep oluyor. Bu 2 skor dışında alınabilecek her türlü tek farklı Lyon galibiyetinde ise turu geçen taraf Fransız ekibi olacak. Karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanması halinde de yarı finale adını yazdıracak olan taraf Lyon olacak.



Beşiktaş, Lyon ile 3. randevuda

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında karşılaşacağı Fransız ekibi Lyon ile 3. kez mücadele edecek. Daha önceki maçlardan 1 kez Lyon galip ayrılırken, 1 mücadele de berabere bitti. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında bu akşam saat 22.05’te Vodafone Arena’da Fransız ekibi Lyon ile karşı karşıya gelecek. İki takım bugüne kadar 2 kez birbirlerine karşı mücadele etti. Bu karşılaşmalardan biri hazırlık maçı niteliğinde oynanırken, diğeri de UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasıydı. 2009 yılında oynanan hazırlık maçında siyah-beyazlılar, Nobre ve Kallstörm’ün karşılıklı golleri ile 1-1 berabere kaldı. Kartal, en son UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Lyon’a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş, bu maçla birlikte, Lyon’u hem mağlup etmek hem de turu geçmek istiyor. Siyah-beyazlılar, Vodafone Arena’da Fransızları mağlup etmesi durumunda ilk kez Avrupa'da yarı final sevinci yaşayacak.

Beşiktaş’ta Quaresma sevinci

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final 2. maçında O. Lyon ile Perşembe akşamı oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti.

Beşiktaş-O. Lyon maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Beşiktaş’taki Vodafone Arena Stadı’nda 20 Nisan Perşembe günü oynanacak Beşiktaş-O. Lyon maçı nedeniyle stat çevresindeki yollar trafiğe kapatılacak. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vodafone Arena Stadı’nda 20 Nisan Perşembe günü saat 22.05’de oynanacak Beşiktaş-O. Lyon Avrupa Ligi maçı nedeniyle stat çevresindeki yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi. Maç günü trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

“Akaretler Süleyman Seba Caddesi dönüşleri kapatılarak, Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım geri çevirilecektir. Stadyum arkası Asker Ocağı Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Mete Caddesi'ne yönlendirilecektir. Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılacak, akım Dolmabahçe’ye verilmeyecek, yan yoldan Kabataş istikametine verilecektir. Dolmabahçe Tünel çıkışından kapama yapılıp akım stadyum arkasına gönderilmeyecek,

Taksim- Harbiye istikameti trafiğe kapatılacaktır. Kadırgalar alt baştan stadyum civarına akım gönderilmeyecek, akım Kabataş-Karaköy istikametine yönlendirilecektir. Bayıldım ve Küçük Çiftlik Caddesi'nden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi'ne gönderilecektir.

Mete Kavşağı'ndan Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecektir. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar kapatılacaktır. Kadırgalar Caddesi'nden Karaköy istikametine akım gönderilmeyecek, akım Beşiktaş istikameti gidiş-geliş olarak yönlendirilecektir.” Açıklamada ayrıca 18 Nisan gece saat 00.00’dan itibaren Kadırgalar Şehit Mehmetçik Caddesi'nin (Katı atığın arkasında açılan yeni yol) trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihinin en önemli maçlarından birini bu akşam yapacak. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında bu akşam Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u konuk edecek. İki takım arasındaki karşılaşma saat 22.05'te Vodafone Arena'da oynanacak. Mücadeleyi Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic yönetecek. Karşılaşmada Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yardımcı hakem olarak görev alacak. Beşiktaş, rakibini elediği takdirde tarihinde ilk kez yarı finale yükselecek

Beşiktaş, gol atmakta zorlanmıyor

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki son 5 maçtaki golcü özelliğini, Olympique Lyon karşısında da kullanarak tur arayacak. Yarı final için gol veya gollere ihtiyaç duyacak Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 maçta 11 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekip, son 5 maçta rakip fileleri havalandırsa da kalesini de gole kapatmayı başaramadı. Beşiktaş, bu 5 maçta 6 gol yedi.

Vodafone Arena avantajını kullanmaya çalışacak

Beşiktaş, tarihi maçta Vodafone Arena'daki etkili futbolunun yanı sıra taraftar avantajını da değerlendirmeye çalışacak. Avrupa'daki son 16 iç saha maçında sadece bir kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Vodafone Arena'da ise şu ana dek rakiplerine galibiyet şansı tanımadı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evindeki 3 maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 iç saha karşılaşmasını ise kazandı. Siyah-beyazlılar, bu akşam Vodafone Arena'da taraftar desteğini de arkasına alarak tur arayacak.

Marcelo ve Aboubakar cezalı

Beşiktaş'ta cezalı Marcelo Guedes ile Vincent Aboubakar, bu önemli mücadelede forma giyemeyecek. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, kritik maçta en büyük sıkıntıyı savunmanın göbeğinde yaşayacak. İlk maçta sarı kart gören Marcelo'nun cezalı duruma düşmesinin ardından Güneş'in ilk maçta ilk 11'de sahaya çıkan Matej Mitrovic'i stoperde bir kez daha kullanması bekleniyor. Mitrovic'in deplasmandaki karşılaşmada savunmada etkisiz kalmasının ardından tecrübeli teknik adam, bu oyuncuyu stoperden başka bölgeye çekmişti. Olympique Lyon ile oynanan ilk maça sol bekte başlayan ancak Mitrovic'in yerine savunmanın göbeğine geçen Dusko Tosic'in, rövanşta yine stoperde görev alacağı öğrenildi. Siyah-beyazlı ekipte Tolgay Arslan, Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup ise bu akşamki maç öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu rövanş mücadelesinde de kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek.