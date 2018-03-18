Beşiktaş zirve mücadelesinde yara aldı

Spor Toto Süper Lig'de haftanın kritik maçlarından birinde Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 1-0 yenerek zirve yolunda çok önemli bir galibiyete imza attı. Böylece derbinin berabere bittiği haftanın kazananaı Medipol Başakşehir oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Beşiktaş'ı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, kart cezalıları Emre Belözoğlu ve Alexandru Epureanu'nun yokluğunda İrfan Can Kahveci ve Manuel Da Costa'ya ilk 11'de şans verdi. Arda Turan da sakatlığı nedeniyle yine kadroda yer almayan isimlerden biriydi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, geçen haftaki Gençlerbirliği mücadelesinin ilk 11'ini bozmadı. Siyah-beyazlı ekip, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden ilk 11'le sahada galibiyet aradı. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile oynanan rövanş mücadelesinde yedekte kalan Fabri, Adriano, Ryan Babel, Alvaro Negredo, Atiba Hutchinson ve Anderson Talisca, 26. hafta karşılaşmasında ilk 11'de görev aldı. Beşiktaş'ta cezası süren Ricardo Quaresma, Trabzonspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında olduğu gibi Medipol Başakşehir maçında da formasından uzak kaldı.

Maça ev sahibi ekip çok iyi başladı. Ön alanda yaptıkları baskıyla topları kapan Başakşehir'de özellikle Visca ve Adebayor'un geliştirdiği ataklar siyah beyazlılar için tehlike oldu.



20. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Caiçara'nın sağdan yaptığı ortada Adebayor arka direkte topa vurdu. Diğer direk dibine açılan meşin yuvarlağı Visca kaleye gönderdi. Tosic çizgi üzerinde topa müdahale etti ve meşin yuvarlağı kornere atarak golü önledi.

28. dakikada Medipol Başakşehir baskısının sonucunu aldı. Adebayor'un Tolgay'dan kaptığı topla başlayan atakta Visca, topu ceza sahası önüne çevirdi. Adebayor'un boşalttığı alana hareketlenen Elia gelişine yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ligdeki tek golünü ilk haftada Bursa ağlarına gönderen Hollandalı isim 25 hafta sonra ligde golle tanışmış oldu.

İkinci yarıya iyi başlayan takım ise konuk Beşiktaş oldu. Bu kez önde baskı yapan takım olan siyah beyazlılar, Başakşehir'in top yapmasına izin vermedi. 62. dakikada da Caicara'nın 2. sarı kartını görüp takımını 10 kişi bırakmasından sonra kontrolü ele alan Beşiktaş beraberlik için yoğun bir baskı kurdu.

Ancak baskı sonuç vermedi ve mücadele 1-0 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi. Rakibinie yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Başakşehir, Galatasaray'la arasındaki puan farkını 1'e indirdi. 2018'de ilk kez yenilen Beşiktaş ise 50 puanda kaldı. İlk maçta rakibiyle berabere kalan siyah beyazlılar, ikili averajı da kaybetmiş oldu.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ: 1-0



STAT: 3. İstanbul Başakşehir

HAKEM: Halil Umut Meler



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Clichy, Da Costa, Attamah, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı



BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Tosic, Medel, Adriano, Lens, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

