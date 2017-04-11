Beşiktaş’a kötü haber! Quaresma...

Trabzonspor maçında sakatlanan Quaresma, Lyon karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş, Lyon’da sahaya Quaresma’sız çıkacak… 4-3 kazanılan Trabzonspor maçında sakatlanarak oyunu tamamlayamayan tecrübeli futbolcu UEFA Avrupa Ligi’nde Perşembe akşamı oynanacak Lyon sınavında forma giyemeyecek.

Portekizli yıldızın yapılan kontrollerinde maça yetişemeyeceği öğrenildi. Beşiktaş’ta tecrübeli oyuncunun Lyon ile oynanacak rövanşa yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi. (NTVSpor)