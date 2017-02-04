Beşiktaş’ın kozu Fenerbahçe’nin kabusu

Dolmabahçe’de yüksekten uçan Beşiktaş, son haftalarda Kadıköy’den uzakta tel tel dökülen Fenerbahçe’yi yarın konuk edeceği kupa derbisinde en çok Vodafone Arena’nın tılsımına güveniyor

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu, yarın Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin Dolmabahçe’deki dev kapışmasına sahne olacak. 11 Nisan 2016’da 3-2 kazandığı Bursa maçıyla açtığı Vodafone Arena’da 18 resmi maçta 62 gol atıp (maç başına 3.4) 13 galibiyet ve 5 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, 26 Kasım’daki 1-1’lik Başakşehir müsabakasının ardından ise mabedindeki son 6 karşılaşmada (3’ü lig, 3’ü kupa) konuk rakiplere üstünlük kurup evindeki zafer serisini 6’ya çıkardı.