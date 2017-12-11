Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih oldu

Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur kuraları çekildi. Grubunu lider olarak tamamlayan ve kura çekimine seri başı olarak katılan Beşiktaş'ın rakibi belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde tamamlanan grup maçlarının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nu lider olarak tamamlayarak son 16 turu kura çekimine seri başı olarak katılan Beşiktaş'ın da rakibi belli oldu.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih ile mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçlar 13-14-20-21 Şubat 2018'de rövanş karşılaşmaları ise 6-7-13-14 Mart 2018'de oynanacak.

İşte Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'ndaki tüm eşleşmeler

Juventus - Tottenham

Basel - Manchester City

Porto - Liverpool

Sevilla - Manchester United

Real Madrid - PSG

Shaktar Donetsk - Roma

Chelsea - Barcelona