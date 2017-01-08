Beşiktaşlıları kızdıran Eto'o açıklaması

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Beşiktaş'ın uzun süredir transfer etmeye çalıştığı Samuel Eto'o'yu kesin olarak satmayacaklarını açıkladı. Başkan Öztürk'ün bu açıklamayı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'in de bulunduğu törende yapması, siyah beyazlı taraftarları çok kızdırdı. Sosyal medyada Öztürk'e tepki yağarken, Beşiktaşlı taraftarlar bugün Antalyaspor ile oynanacak hazırlık maçının iptal edilmesini istedi.

Beşiktaş ile Antalyaspor yöneticilerinin Samuel Eto'o transferi için haftalardır sürdürdüğü görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

Bu konudaki son açıklamayı yapan isim Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk oldu. Öztürk, kırmızı beyazlı kulübün yeni yaptırılan tesislerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Büyük hedeflerimiz var. Büyük işleri, büyük oyuncularla yapabilmek önemlidir. Transfer döneminde de Eto’o ile ilgili söylemler çıktı. Düşündük taşındık kaptanımızı satmama kararı aldık" dedi.

BAŞKAN ÖZTÜRK VE ETO'O TÜRKÇE KONUŞTU



Başkan Öztürk konuşmasının ardından Samuel Eto'o ile, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ı sahneye davet etti. Daha sonra Öztürk ile Eto'o arasında Türkçe olarak şu konuşma geçti:

Öztürk: Antalya’yı seviyor musun?



Eto'o: Evet.



Öztürk: Biz kimiz?



Eto'o: Antalyasporuz.

Beşiktaşlıları kızdıran Etoo açıklamasıAli Şafak Öztürk'ün, "Samuel Eto'o'yu satmayacağız" sözleri sonrasında Fikret Orman ve Şenol Güneş'in surat ifadesi kameralara böyle yansıdı.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün konuşmasını ve Eto'o ile arasında geçen diyaloğu, törenin davetlileri arasında yer alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş de izledi. Öztürk'ün açıklamaları sırasında Orman'ın surat ifadesinin değiştiği ve kızdığı dikkatlerden kaçmadı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI BAŞKAN ÖZTÜRK'E TEPKİ GÖSTERDİ



Diğer taraftan bu olay Beşiktaş taraftarları arasında büyük öfkeye yol açtı. Siyah beyazlılar sosyal medyada Ali Şafak Öztürk'e tepkilerini dile getirirken, yönetimden bugün Antalyaspor ile oynanacak özel maçın iptalini istediler.