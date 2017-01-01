HABER KIBRIS

Beşiktaş'taki patlamadan kurtuldu, Reina saldırısında hayatını kaybetti

01/01/2017

Beşiktaş'taki patlamadan kurtuldu, Reina saldırısında hayatını kaybetti
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İstanbul Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen hain terör saldırısında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın, 10 Aralık'ta Beşiktaş'ta meydana gelen bombalı saldırıdan kurtulduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenmeye başladı.

Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın 10 Aralık'ta Vodafone Arena yakınlarında düzenlenen saldırı sırasında da statta görevli olduğu ortaya çıktı.

20 gün önceki terör saldırısından kurtulan Çakmak, gece kulübündeki terör saldırısında hayatını kaybetti. 



TAGS: Reina saldırısı, terör saldırısı, son dakika
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