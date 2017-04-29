Beşiktaş'tan flaş 8 karar! Caner Erkin...

Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğuna çok yakın olan Beşiktaş 3. yıldızın yanı sıra transfer içinde hareketleri günler kapıda...

Beşiktaş üst üste ikinci lig zaferine çok yakın ama camiada tek konuşulan 3. yıldız değil... (Sözcü)

Şampiyonluk koşusunun heyecanı içindeki Beşiktaş taraftarları, bir yandan da sezon bittikten sonra iç ve dış transferde yaşanacak gelişmeleri merak ediyor.

İşte finansal fair play kıskacında olumsuz etkisiyle zorlu bir yaz dönemi geçirecek olan Beşiktaş'ta cevap bekleyen konu başlıkları:

İki yıllığına Benfica'dan kiralık gelip bu sezon müthiş performans gösteren Brezilyalı yıldızın 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu endişe yaratıyor. Manchester United ve Monaco gibi Avrupa devlerinin yakın takibe aldığı Talisca ise çok mutlu olduğu Beşiktaş'tan kesinlikle ayrılmak istemiyor. Benfica'nın onu astronomik bir teklif karşısında satma ihtimali, taraftarların korkulu rüyası.

Sezonun ikinci yarısında büyük çıkış yakalayan Kamerunlu forvet, Porto'dan 10 milyon Euro satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiralanmıştı. Yönetim, Şenol Güneş'in olumlu rapor vermesi halinde bonservis bedelini makul seviyeye indirmeye çalışacak

Geçen sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzalayıp başına geçtiği Beşiktaş'ı adeta şaha kaldıran deneyimli teknik adam ile nikâh tazeleme konusu, şampiyonluğa kilitlenilmesi nedeniyle sezon sonuna bırakıldı. Güneş'in ismi A Milli Takım ile de anılıyor ancak kendisiyle yola devam edileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Gelecek yaz nokta transferler yapmayı planlayan yönetim, mutlaka iyi bir stoper ve golcü alacak. Forvet konusunda Mandzukic ve Mario Gomez sesleri yükseliyor. Ancak FFP kısıtlamasının 1 yıl daha sürecek olması nedeniyle yine öncelik kiralama formülüne verilecek.

3 oyuncu ile vedalaşılacak mı?



Bu arada Rhodolfo, Atınç ve Ersan ile vedalaşılması bekleniyor.

Çin'den yuvaya kiralık dönen ve 8 ay süren sakatlığını tamamen atlatan Senegalli golcü, sezon sonunda Shanghai Shenhua kulübünden bonservisini alabilirse kadroda tutulacak.

Oğuzhan ve Caner kalacak mı?



Yönetim, Avrupa transfer piyasasının paylaşılamayan ismi Oğuzhan'ın sözleşmesini en kısa sürede 2020 yılına kadar uzatacak. Yeni kontrata 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli de konulacak. Inter'den 1 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Caner'in bonservisinin alınması konusunda ise en ufak şüphe yok.

Gökhan Töre konusu



West Ham'a kiralık giden ve İngiltere'de büyük hayal kırıklığı yaşayan milli yıldızın, “Sağlığıma kavuştum ve Beşiktaş formasını yeniden giymek için sabırsızlanıyorum” sözleri her şeyi anlatıyor.