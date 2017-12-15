Beşparmak Düşünce Grubu’ndan Cumhurbaşkanına Mektup

Beşparmak Düşünce Grubu, Rum tarafı ile gelecekte yer alması olası herhangi bir diyalog veya temasın, ancak statükonun devamına hizmet edecek "müzakerelerin bırakıldığı yerden yeniden devamı" şeklinde değil, Ada'da mevcut iki devletin eşit statüleri zemininde alternatif işbirliği olasılıklarını ele alacak bir anlayışla yapılması gerektiği görüşünü belirtti.



Beşparmak Düşünce Grubu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret ederek, Kıbrıs müzakereleriyle ilgili görüşlerini içeren bir mektup sundu.



Mektubun dağıtımı ayrıca, Cumhuriyet Meclisi ve Başbakanlığa da yapıldı.



Beşparmak Düşünce Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Salih Saner imzasıyla kamuoyuyla paylaşılan mektupta, Kıbrıs Türk halkının alternatifini güçlendirmek ve Rum tarafının yaratmaya çalıştığı oldu-bittileri dengelemek amacıyla atılabilecek adımlara da değinildi.



Mektupta, Cumhurbaşkanı Akıncı’dan, KKTC devletinin alt yapısının ve ekonomisinin iyi yönetişimiyle birlikte saygınlığının artırılmasına yönelik adımlar atması talep edildi.



KKTC’nin gücünü artırıcı ve Rum tarafının gücünü dengeleyici stratejik girişimler ve projeler üzerine odaklanılması gerektiği kaydedilen mektupta, irade, planlama ve zaman gerektiren bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için her aşamada TC yetkilileriyle yakın temas, istişare ve işbirliği içinde olunması gerektiğine vurgu yapıldı.



Beşparmak Düşünce Grubu ayrıca, Rum tarafıyla herhangi bir temas veya işbirliği olasılığının değerlendirilmesi sürecinde Cumhurbaşkanlığı'nın yanı sıra, KKTC Meclisi ve Hükümetinin de muhakkak devrede tutulması, atılacak tüm adımların ve alınacak önemli kararların mümkün olan en yüksek derecede ortak akılla alınmasını istedi.



Mektupta ayrıca şu ifadelere yer verildi:



“Beşparmak Düşünce Grubu, Kıbrıs’ta uzlaşı, istikrar ve işbirliği olanaklarının mevcut müzakere masasında yaratılmasının mümkün olamayacağına, Türk tarafının ‘Rum tarafına mecbur olduğu’ psikolojisinden kurtularak müzakere masası dışında başta ekonomik, yönetsel ve siyasi gücünü artırıp Rum tarafının gücünü dengeleyecek adımların atılması ile mümkün olabileceğine inanmaktadır.



KKTC’nin iyi yönetişim ilkelerini hayata geçirmesi, bu bağlamda, zorlukları tecrübeyle kanıtlanmış olan mevcut parlamenter sistemden, yine demokratik olan ve toplumumuzun bünyesine daha uygun ve pratik olduğu düşünülen başkanlık rejimine geçilmesinin değerlendirilmesi, bütün bunlar yapılırken Devletimizin uluslararası saygınlığının artırılması, ekonomi ve hayat kalitesi açılarından Güney Kıbrıs’tan daha cazip bir noktaya ulaşma sürecine girilmesi ve bir de doğal gaz alanında başlatacağı girişimlerde başarılı olunması halinde Adada güçler dengelenmiş ve bu kez yan yana iki devlet zemininde kurumsal işbirliği olanakları ortaya çıkmış olacaktır.



Bu anlamda Beşparmak Düşünce Grubu, Türk tarafı için iki aşamalı bir hedef ve bunları gerçekleştirebilmek için strateji önermektedir:



Öncelikli Stratejik Hedef - iki mevcut Devlet’in statülerinin, meşruiyetlerinin ve siyasi/ekonomik yaşayabilirliklerinin ve güçlerinin dengelenmesinin sağlanması.



Uzun Vadeli Hedef – şartların uygun olması halinde kademeli ve evrim yolu ile iki Devlet arasında işbirliği ilişkisinin geliştirilmesine çaba gösterilmesi. “