Beton Mikseri Elektrik Direğine Çarptı!

Çarpışma sonucu Şehit Şerife Mehmet Sokak tamamen elektriksiz kaldı. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

Tüm mahalleli sokağa döküldü

Olayın ardından mahalledeki birçok elektrik direğinden kıvılcımlar çıktı. Sokak üzerinde yaşayan herkes panikle sokağa döküldü. Birçok vatandaş saat 11.30 sıralarında mikserin orada ne işi olduğunu sorguladı. Sokağa bütün gece elektrik verilemediği öğrenildi.

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