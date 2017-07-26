Beton Mikseri Elektrik Direğine Çarptı!
Lefkoşa Ortaköy bölgesinde dün saat 11.30 sırlarında bir HV 542 plakalı bir mikser iş yaptığı sırada elektrik direğine çarptı.
26/07/2017
Çarpışma sonucu Şehit Şerife Mehmet Sokak tamamen elektriksiz kaldı. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.
Tüm mahalleli sokağa döküldü
Olayın ardından mahalledeki birçok elektrik direğinden kıvılcımlar çıktı. Sokak üzerinde yaşayan herkes panikle sokağa döküldü. Birçok vatandaş saat 11.30 sıralarında mikserin orada ne işi olduğunu sorguladı. Sokağa bütün gece elektrik verilemediği öğrenildi.
HAVADİS