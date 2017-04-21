HABER KIBRIS

Beyazıt Öztürk, Büşra Pekin’le evlendi!

21/04/2017

Beyazıt Öztürk, Büşra Pekin’le evlendi!
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Müzmin bekar Beyaz, bu haftaki programında nikah masasına oturuyor.

07:4321 Nisan 2017

Magazin

Beyazıt Öztürk, Büşra Pekin’le evlendi!

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Şovmen Beyazıt Öztürk programına, vizyona yeni giren Kolonyo Cumhuriyeti filminin başrol oyuncularından Büşra Pekin’i konuk etti. Fantazi müziğin ünlü isimlerini de bu haftaki programında ağırlayacak olan Beyaz’ın seyircilerine bir de sürprizi olacak.

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Şovunun içinde birbirinden komik skeçlere yer veren Beyaz, bu hafta Büşra Pekin ile nikah masasına oturacak. Pekin, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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TAGS: Beyazıt Öztürk, Büşra Pekin
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