Beyonce'nin ikizlerden ilk fotoğraf

İkizlere hamile olduğunu duyurduğu fotoğrafla 11 milyondan fazla beğeni alan Beyonce, bebeklerinin ilk fotoğrafını yine sosyal medya hesabından paylaştı.

Rap şarkıcısı eşi Jay Z'in yeni albümü 4:44’te kendisini aldattığını itiraf etmesiyle ve Kim Kardashian ile aralarındaki gerginlikle konuşulan Beyonce, gündemi değiştirecek bir hamle yaptı. 35 yaşındaki yıldız, Sir Carter ve Rumi adını verdikleri ikiz bebeklerinin fotoğrafını ilk kez yayınladı.

ABD'li yıldız paylaştığı fotoğrafın altına ise şu notu düştü: “Sir Carter ve Rumi bugün tam bir aylık”



Beyonce’nin bu paylaşımı büyük ilgi gördü ve kısa sürede 2.2 milyonun üzerinde beğeni aldı. Blue Ivy adında 5 yaşında bir kızı olan Beyonce, ikiz bebeklere hamile olduğunu duyurduğuInstagram paylaşımıyla 11 milyondan fazla beğeni almıştı.

35 yaşındaki yıldız paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Aşkımızı ve mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz. İki kez daha kutsanmış bulunuyoruz. Ailemizin iki yeni üyeyle büyüyeceği için minnettarız ve iyi dilekleriniz için teşekkür ediyoruz"