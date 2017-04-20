Bıçaklamaya iki yıl!

Girne’de 18 Aralık 2016’da Owimi Felix Owimi’yi bıçakla yaralayan Olakanmi Olumide Atoyebi 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Girne’de iki üniversite öğrencisi arasında başlayan kavga kanlı bitti. Aynı evi paylaşan Olakanmı Olumıde Atoyebi ve Owumı Felix Owumı aralarında alacak verecek yüzünden sözlü tartışmaya girdi. Kavga büyüyünce Olakanmı Olumıde Atoyebi mutfaktan aldığı 33 cm’lik bıçakla ev arkadaşı Owumı Felix Owumı’yı bıçakladı.

Sırtına aldığı bıçak darbesi ile damarı kesilen ve 16 cm kesi oluşan Owumi kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi, kalp ve cerrahi bölümünde ameliyat edildikten sonra yoğun bakım servisine kaldırılmıştı