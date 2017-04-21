Biftekten daha fazla demir içeriyor

Karadeniz mutfağında sık kullanılan karalahana, Amerika’da yeşil yapraklı sebzelerin kraliçesi ilan edildi. Karalahananın kalorisi düşük, vitamin, mineral ve antioksidan içeriği ise son derece zengin. Aslında sadece sebzelerin kraliçesi olmakla kalmıyor

Karalahana tüm gıda grupları arasında, aldığınız kalori başına sağladığı besin miktarı en yüksek gıdalardan biri. Hatta karalahanayı ‘yeni biftek’ olarak tanımlayanlar bile var.



Peki, nedir faydaları ve neden tüketmeli?

100 g karalahana 50 kalori ve 1,7 mg demir içeriyor. Günlük demir ihtiyacının yaklaşık %9’unu karşılıyor. 100 g et 214 kalori ve 2,9 mg demir içeriyor. Bu da günlük ihtiyacın %16’sına denk geliyor. Yani karalahana hem iyi bir demir kaynağı hem de kalori başına etten bile fazla demir içeriyor.

Karalahana tam bir A ve K vitamini deposu!



K vitamini kemik sağlığı ve kanda normal bir pıhtılaşma sağlamak için önemli. 1 ölçü bardağı karalahana (67 g) K vitamini ihtiyacınızın %684’ünü karşılıyor!

A vitamini cilt ve saç sağlığı, bağışıklık sistemi ve üreme fonksiyonları için önemli. 1 bardak karalahana A vitamini ihtiyacınızın %206’sını karşılıyor.

C vitamini vücudun bağışıklık sistemi, besinlerden demir emilimi, ve vücudun kollajen üretimi için gerekli. Kollajen cilt, saç ve kemik sağlığı için büyük önem taşıyan bir protein. Cilte ve eklemlere esneklik ve güç vermesinin yanı sıra ölü deri hücrelerini de yeniliyor.