Bilgisayarım ne kadar güvenli ?

Hayatımızı ne kadar sanal ortama taşırsak bu ortamın o kadar güvenli olmasını isteriz . Neredeyse her işimizi internetten halledebilir duruma gelme noktasında hızla yol alıyoruz.

Bu yolda karşımıza çıkacak tehditlere karşı ne kadar hazırlıkıyız orası meçhul.

Peki biz kullanıcılar olarak bu sanal dünyaya ne kadar hakimiz ?

İşte bu noktada karşımıza belirsizliklerin kol gezdiği , hatta bir şehir efsanesine dönüşen “Deep Web” çıkıyor . Türkçe karşılığı ile “Derin Ağ “.

Kişisel sunucular kullanarak herkesin erişimine açık olmayan özel ağlarda barınan sitelerin olduğu, bildiğiniz internetten farklı bir alandır.

Google da konu ile ilgili görsel arama yaptığınızda karşınıza çıkan İce Berg teması sanırım bu konuyu en yalın anlatan temadır.

Gündelik hayatta sanal dünyanın sadece % 5-10 u kadarına vakıf olabiliyorken , bazı DNS ayarlarının değiştirilmesi ile bu dünyaya adım atmaya başlıyoruz.

Seviye 1 ve 2 ye erişim normal bilgisayarlar ile mümkündür. Hatta seviye 3 ün yarısına kadar arama motorları tarafından indexlenmeyen sonuçlar ile ulaşabilirsiniz.

Ancak seviye 3’ün yarısından sonra .onion uzantılı linkler aracılığı ile sitelere girişler başlar .

Artık tor browser kullanmaya başlamak zorundasınızdır . (Tor browser : Amerikan Donanması tarafından üretilen bu tarayıcı daha sonra projeden vazgeçilerek piyasaya sürülmüştür. ) Tor browser ve dizinleri elde edebileceğiniz Hiddenwiki sitesi aracılığı Seviye 4 ün yarısına kadar giriş yapabilirsiniz.

Deep web dünyasının gerçek sınırları burada başlar. Siteler kişisel sunuculardadır ve .onion uzantılarına sahiptir. Erişiminiz artık alıştığımız düzenin aksine arama motorları ile değil , dizinler aracılığı ile yapılmaya başlanmıştır. İlk süreçte karşınıza çıkacak bilgiler aşağıdaki gibidir ;

Kiralık Hacker servisleri ,

Data tüccarları ,

Gizli devlet bilgileri ve bilgilere erişim kodları ,

Terör örgütlerine ilişkin belgeler , fotoğraflar ve videolar ,

İllegal bilimsel araştırmalara ilişkin belgeler ,

Seviye 4 te tor browser aracılığı ile girebileceğiniz bilgiler aşağıdaki gibidir;

Gizli şirket ve piyasa bilgileri ,

Silah ve insan kaçakçılığı,

Yasaklanmış film , video , kitap ve müzikler ,

Üst düzey görevlilere ait ses ve görüntü kayıtları ,

İllegal deneyler için gönüllü insan denek arayışları

Uyuşturucu alım satım marketleri ve çocuk pornoları .

Buraya kadar olan bölüme normal bir internet kullanıcısı yukarıda saydığımız yöntemler ile erişebilir.Bundan sonra gelen bölümler için web tarayıcısına değil özel ekipmana ihtiyaç duyulan kapalı sistemler kurulmalıdır.

Özel işletim sistemine sahip bu cihazlara, kendine has mimariye sahip CPU monte edilir ve erişim frekansına girebilirsiniz. Bahsettiğimiz özel cihazlara sahip değilseniz, bu kısma ve daha derinlere erişiminiz yoktur.

Aşağıda kapalı sistemlere örnek bir görsel bulunmaktadır.

Uygun bir router hesabına sahip değilseniz kriptolu hali diğer kullanıcılara aşağıdaki şekilde görünür.

Diğer bölümler tamamen şehir efsanesidir. Varlığının kanıtlanabilmesi için çok ileri düzeyde bilgisayar sistemlerine ihtiyaç bulunmaktadır.

Peki bu bilgilere ücretsiz mi ulaşılıyor ?Tabiki hayır , bu sanal ortamda tek geçerli para birimi “Bitcoin”dir.

Yeni çağın sanal para birimi Bitcoindir. 10 yıl kadar önce Satoshi Nakamato tarafından ortaya çıkarılan; ancak o günlerde değeri pek anlaşılmayan Bitcoin, şu an hemen hemen tüm dünyadan kabul gören bir sanal para birimi olma özelliği taşıyor.

1 Bitcoin= 15.353 TL dir.

Bu karanlık dünyada insana fayda sağlayabilecek bilgi sayısı o kadar azdır ki meraktan bile olsa girmeye çalışmak zararlıdır.

Hiç bir şey olmasa bile zararlı bir yazılım bulaştırıp bilgisayaranızda ki verilerin güvenliğini tehlikeye atmayın.