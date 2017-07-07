Bilim insanlarına göre Güneş tembelleşti

Bilim insanları, son yıllarda Güneş çekirdeğindeki manyetik aktivitelerin dikkat çekici biçimde azaldığına ve çekirdeğin çalışmasında dönüşü olmayan potansiyel değişikliklere işaret eden rekor düşük seviyelere ulaştığını açıkladı.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS) dergisinde yayınlanan bir makalede, son yıllarda Güneş çekirdeğindeki manyetik aktivitelerin görülür biçimde azaldığına ve çekirdeğin çalışmasında dönüşü olmayan potansiyel değişikliklere işaret eden rekor düşük seviyelere ulaştığı açıklandı.

Makalenin yazarlarından Birmingham Üniversitesi akademisyeni Yvonne Elsworth, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Güneş’in en son aktiviteleri rekor seviyede düşüktü ve bu süreçteki minimumlar olağandan daha uzun sürdü. Bir sonraki döngüde minimumun aynı mı kalacağını, yoksa normale mi döneceğini gözlemlemek çok ilginç olacak. Güneş'teki bu durgunluk tek seferlik bir olay olsa bile, neden ortaya çıktığını öğrenmek ilginç olacak.”

Güneş'in aktiviteleri, manyetik alanındaki değişimlere bağlı leke ve patlama sayısına göre ölçülüyor. Güneş'in en aktif olduğu noktadan bir sonraki doruk noktasına kadar yaklaşık 11 yıl geçiyor.

Güneş'in en aktif olduğu zamanlarda yeryüzünde manyetik kasırgalar meydana geliyor. Söz konusu kasırgalar hem teknik sorunlara yol açabiliyor, hem de insanlarda halsizliğe neden oluyor.

Söz konusu kasırgalar hem teknik sorunlara yol açabiliyor, hem de insanlarda halsizliğe neden oluyor.

Elsworth ve takım ardaşlarının bulduğu veriler, 1985’ten beri Güneş'te yaşanan 3 aktivite döngüsünden birinin normal, yaşanan son iki aktivite döngüsünün ise beklenmedik bir şekilde zayıf olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, Yıldız'ın yüzeyindeki hareketlerin de değiştiğini ifade ederek son iki devirde, Güneş'in kutup bölgelerindeki hareketinin yavaşladığını belirtti.

Bu yüzden Güneş’te giderek sayısı düşen lekelerin ileride rekor seviyede düşük olması tahmin ediliyor.