Bilişim Yasa Tasarısı hazır ama...

Meclis gündemine geçmişte de getirilen ve bilişim suçlarına ciddi cezalar öngören Bilişim Yasa Tasarısı yeniden komite gündeminde. Tasarının hayata geçirilmesiyle devlet kurumlarından özel işletmelere birçok kişiyi zorlu bir süreç bekliyor

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Bilişim Yasa Tasarısı’nın hayata geçmesini engelleyen en önemli unsurlardan biri ülkemizde kullanılan yazılımların lisanslı olmaması. Başta devlet kurumları olmak üzere neredeyse tüm kurum, kuruluş ve özel sektör iş yerleri korsan yazılım kullanıyor. Hal böyle olunca tüm kamu kuruluşlarının orijinal yazılım kullanabilmesi için devlet kaynak ayırmak durumunda

SOSYAL MEDYA DA MERCEK ALTINDA:

Bilişim yasasına uygun hareket etmeyen internet sitelerine, kullanıcıları tarafından ulaşılmaması için mahkeme kararı ile erişim yasağı da dahil birçok yaptırım uygulanabilecek. Ayrıca Facebook gibi sosyal medya araçları üzerinden başkalarına küfredenleri de cezalar bekliyor

SANAL HIRSIZLIĞA CİDDİ CEZA:

Tasarıya göre, başkasına ait bir banka veya kredi kartını sanal yolla ele geçiren veya kart sahibinin rızası olmaksızın bunu kullanarak kendine yarar sağlayan kişilere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası veya asgari ücretin on katına kadar para cezası gelecek

TELİF HAKLARI GELİYOR:

Bir fikir ve sanat eseri üzerindeki hakları, hak sahibi kişilerin izni olmaksızın çoğaltılması, değiştirerek dağıtılması, satışı, kiralanması da suç kapsamına giriyor. Tasarı hayata geçerse kopya film veya oyun satan yerlere ceza kesilecek

Kaynak: Havadis - Haberin Tamamı İçin Tıklayın