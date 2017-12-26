Bin esrarlı sigarayla polis aracına bindi!

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da polis, anarşistlerin ‘kurtarılmış bölge’ olarak gördükleri Christiania’da yaşanan olayı 21 Aralık’ta Twitter’dan duyurdu.

Kopenhag Polisi’nin resmi hesabında yayımlanan mesajda “Dün akşam Christiana’dan bir esrarsatıcısı, eve hızla gitmek için taksiye bindiğini sanıyordu. Ancak oturduğu aracın polis otomobili olduğunu fark edince çok şaşırdı. Polis memurları da onu gördüklerine çok mutlu oldu çünkü yaklaşık bin tane esrarlı sigara taşıyordu” ifadeleri kullanıldı.

Önceden Danimarka askerinin kullandığı Christiania'ya 1971’de hippiler ve anarşistler yerleşti ve zamanla bölgenin kontrolünü ele geçirdi. Son dönemlerde polis, ‘kurtarılmış bölge’ olarak görülen ve yaklaşık bin kişinin yaşadığı yere baskınlar düzenleyerek, uyuşturucu tüketimini denetlemeye çalışıyor.