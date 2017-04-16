Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

Türkiye Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nden vatandaşlara seslendi. Başbakan Yıldırım, "Açıkça söylüyorum, bu halk oylamasının kaybedeni yoktur, kazanan Türkiye’dir, kazanan aziz milletimdir. Şimdi artık dayanışma, bir olma, beraber olma, birlikte Türkiye olma zamanıdır" dedi.

Türkiye Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Bilmeyen öğrensin, duymayan duysun, kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz. Bölücü hainler aklına koysun, kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz. Aziz vatandaşlarım, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ön gören halk oylaması gayri resmi sonuçlara göre evet ile neticelenmiştir. Cenab-ı Mevlam hayırlı, uğurlu eylesin. Yüksek bir katılımla sandık başına giderek tercihini yapan, demokrasimize sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum.



'DEMOKRASİ TARİHİMİZDE YENİ BİR SAYFA AÇILDI'

Halk oylamasının güvenliğini sağlayan bütün güvenlik teşkilatımıza ve bütün kamu görevlilerine milletim adına teşekkür ediyorum. Sandık görevlilerine, müşahitlere teşekkür ediyorum. Bugün ilk kez bu halk oylamasında sandığa giden 1 milyon 269 bin gencimizi özellikle kutluyorum. Huzur içinde neticelenen bu oylama, demokrasi tarihimizde milletin kendi kararıyla verdiği bir seçimdir. Demokrasi tarihimizde bu oylamayla yeni bir sayfa açılmıştır.



Herkes emin olsun ki çıkan bu sonucu halkımızın refahı için en güzel şekilde değerlendireceğiz. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler aziz milletim. Yurt dışında yaşayan ve Türkiye’nin demokrasisine sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum.



Bir özel teşekkür ve bir selam. Kurucu genel başkanımız, liderimiz, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Kendisini buradan defalarca bu balkon konuşmasını yaptığı yerden, sevgiyle saygıyla bütün teşkilatım adına selamlıyorum. Demokratik tercihin ortaya çıkması için hepimiz çok çalıştık. Gayret ettik. Bu sürede sahaya çıkan herkese, ülkem adına, milletim adına, demokrasi adına şükranlarımı sunuyorum. Kampanya boyunca bizi bir an bile yalnız bırakmayan siz yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.



'BİRLİĞİMİZİ VE BERABERLİĞİMİZİ GÖZÜMÜZ GİBİ KORUYACAĞIZ'

Bu anayasa değişikliğinde beraber çalıştığımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve partisinin bütün teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte diğer partilerimize de, halk oylaması sürecinde yaptıkları olumlu katkılarından dolayı saygılarımı sunuyorum. Durmak yok, kaldığımız yerden yola devam ediyoruz. Elbette farklı düşüncelerimiz, çözüm önerilerimiz olacak. Ama neticede birliğimizi beraberliğimizi gözümüz gibi koruyacağız. Demokrasimizin güzelliği de budur. Meydanlarda farklı şeyler söyledik. Millete farklı şeyler anlattık. Ama son sözü millet söyledi. Evet dedi, noktayı koydu.

Yola çıkarken söylediğimiz gibi halkın iradesi nasıl tecelli ederse o sonuç başımızın tacıdır dedik. Halkımız seçimini yapmış cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine olur vermiştir. Bu ülke bu millet artık hiçbir vesayete, hiçbir harici müdahaleye hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Bu seçimlerle, 15 Temmuz alçak girişimini yapan terör örgütüne, bölücü terör örgütüne Türkiye’ye düşmanlık yapan dış mihraklara en güzel cevabı milletimiz sandıkta vermiştir.



'BU HALK OYLAMASININ KAYBEDENİ YOKTUR, KAZANAN TÜRKİYE'DİR'



Bu seçimler Türk demokrasisinin olgunluk düzeyini bütün dünyaya göstermiştir. Bizler Türkiye Cumhuriyeti devletinin birinci derece eşit vatandaşlarıyız. Meşru siyasi alandaki siyasi rekabet, birlik ve bütünlüğümüzü asla bozamaz, bozamayacaktır. Vatandaşlarımızın tercihi doğrultusunda geleceği güven içinde inşa edeceğiz. Açıkça söylüyorum, bu halk oylamasının kaybedeni yoktur, kazanan Türkiye’dir, kazanan aziz milletimdir. Şimdi artık dayanışma, bir olma, beraber olma, birlikte Türkiye olma zamanıdır. Sandıkta bizim tercihimiz evet çıktığı için mutluyuz.



'ÖTEKİ YOKTUR'

Milli iradeyle aynı yönde olmak büyük bir şereftir. Buna gölge düşürecek her türlü davranış ve yorumdan elbette kaçınacağız. Demokratik olgunluğumuzu bize yakışan vakarla anlatmaya devam edeceğiz. Öteki yoktur, kimsenin kalbi kırık olmasın, kimse mahzun olmasın. 26 Şubat’ta kahraman Kazan’da başlattığımız bu maraton bugün başarıyla sonuçlandırılmıştır. Cumhurbaşkanımız bu süreçte bir çok ilde Anadolu’da vatandaşlarımızla kucaklaştı. Toplumun bütün renkleri tercihleri ifade ederek meydanlara döküldü ve şükürler olsun huzur içinde bu oylamayı gerçekleştirdik. Hiçbir olumsuzluk yaşamadık. Süreç boyunca yurt dışındaki vatandaşlarımıza, görülmemiş bir heyecanla milliyetseverlik ve vatanseverlikle ülkemize Türkiye’mize birliğimize beraberliğimize sahip çıktılar.

Yine bu süre içerisinde Türkiye’ye müdahil olmak isteyenler, Türkiye’nin ayağına basmak isteyenler bugün bir mahcubiyeti yaşamışlardır. Onların dediği değil Türkiye’nin dediği oldu. Şimdi milletimizin aydınlık yarınları için uzak ufuklara bakacağız. 2019 seçimlerine kadar gerekli hazırlıkları yapıp, çalışarak yeni yönetim sistemini yapılacak ilk genel seçimde hayata geçireceğiz. Bugün demokrasi kazandı. Bugün millet kazandı. Bugün hukuk devleti kazandı. Bugün yurtiçinde yurtdışında yaşayan 83 milyon vatandaşımız kazandı. Bu sistem değişikliğiyle beraber birliğimizi beraberliğimizi daha çok güçlendireceğiz. Ekonomimizi daha da büyüteceğiz.

Demokrasi ve hukuk devletimizi daha da sağlam temellere oturtacağız. Bütün vatandaşlarımızın hakkını hukukunu gözümüz gibi koruyacağız. Bu halk oylamasında, hayır diyenler de evet diyenler de birdir, aynı şekilde değerlidir. Evet diyen, hayır diyen bütün vatandaşlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Hepsini muhabbetle selamlıyorum. Biz biriz, beraberiz. Biz birlikte Türkiye’yiz. Bütün farklılıklarımızla bir bütünüz. Demokrasi bizim ortak değerlerimizdir. Buradan bu uzun meşakkatli kampanya döneminde he an yanımda olan, değerli eşim Semiha hanımefendiye ve aileme de çok teşekkür ediyorum.