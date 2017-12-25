Binatlı koltuğu kaybetti

Süper Lig’de haftaya lider giren Binatlı, MTG deplasmanında 1-0 mağlup durumdan 2-1’lik üstünlüğü yakalamasına rağmen MTG beraberliği yakalamayı başardı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu skor ile Binatlı liderlik koltuğunu Yenicami’ye kaptırmış oldu

K-PET Süper Lig’in 14. haftasında Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Binatlı ile 2-2 berabere kalırken, Binatlı kaybettiği 2 puanla liderlik koltuğunu kaptırdı.

Goller: Dk.18 Erdoğ, Dk.63 Yasin (pen.) (MTG) – Dk.45 Bello (pen.), Dk.60 Burak (Binatlı)