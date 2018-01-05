Binatlı’dan çifte bomba

K-PET Süper Lig’de ilk devreyi zirvenin 1 puan gerisinde ikinci sırada kapatan Binatlı devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Bu sezon şampiyonluk hedefleyen Binatlı, Mağusa Türk Gücü’nün de ısrarla kadrosuna katmak istediği İskele temsilcisi Gençler Birliği’nin genç yıldızları Şenol Şöför ve Mehmet Erol’u kiralık olarak renklerine bağladı.

Binatlı ana sponsoru Abdullah Uluçhan’ın ofisinde dün bir araya gelen Binatlı yöneticileri ile Gençler Birliği Transfer Komitesi Başkanı Birol Şöför, yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardı ve transferi noktaladılar.

Genç oyuncular ligin ikinci devresinde kiralık olarak Binatlı’nın başarısı için ter dökecek.