Binlerce kişi kampanyaya destek verdi

"Nefesler İçin Bir Nefes De Biz Olalım" sosyal sorumluluk ve yardım kampanyası kapsamında Atatürk Stadı’nda dün düzenlenen etkinliğe binlerce kişi katıldı

U11/12 MAÇI VE BURAY KONSERİ:

Tüm gelirinin tedavi gören Nefes Demirpençe ve Kemal Saraçoğlu Kanserle Mücadele Vakfı'na bağışlanacak etkinlik Yenicami ve Doğan U11/12 takımlarının karşılaşması ile başladı. Daha sonra sahne alan sanatçı Buray “Aşk mı lazım” ve “İstersen” parçalarını seslendirerek etkinliğe destek olan herkese teşekkür etti

GÖNYELİ İLE TÜRKİYE ŞÖHRETLERİ:

Anlamlı etkinlik daha sonra Gönyeli Masterleri ile Türkiye Şöhretleri arasındaki karşılaşma ile sürdü. KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün de formasını giydiği, Hüseyin Amcaoğlu ve Tarık Tilki’li Gönyeli Masterleri, Tugay Kerimoğlu, Hami Mandıralı, Evren Turhan, Emre Aşık gibi yıldızlara karşı mücadeleyi 4-2 mağlup kapattı

Ahmet ÖZSOY -HAVADİS

"Nefesler İçin Bir Nefes De Biz Olalım" sosyal sorumluluk ve yardım kampanyası için organize edilen özel etkinlik dün Lefkoşa Atatürk Stadı'nda gerçekleşti.

Poy Organizasyon tarafından yürütülen etkinliğin tüm geliri tedavi gören minik Nefes Demirpençe ve Kemal Saraçoğlu Kanserle Mücadele Vakfı'na bağışlanacak. Etkinlik kapsamında ilk olarak Yenicami (U11/U12) - Doğan Türk Birliği (U11/U12) takımlarının karşılaşması oldu.

Bu mücadelenin ardından ise çocuklara yönelik maskotların şovları ve Kıbrıslı sanatçı Buray’ın mini konseri oldu. “Aşk mı lazım” ve “İstersen” isimli parçalarını seslendiren Buray stadyumdaki binlerce kişinin ilgi odağı da oldu. Acil yurt dışı programı ile 2 parça seslendirebilen Buray şarkılarının ardından etkinliğe destek olan herkese teşekkür etti.

Konser sonrasında formalı karakterlerden oluşan maskotların dans gösterisi gerçekleşti ve daha sonra merakla beklenen masterler karşılaşmasına geçildi.

Türkiye'de futbol oynamış birçok ünlü futbolcudan oluşan Türkiye Şöhretler Takımı ile Gönyeli Masterleri Takımı karşılaştı.

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün de Gönyeli masterlerinde forma giydiği etkinlikte karşılaşma 40’ar dakikadan 2 devrede oynandı.

Türkiye şöhretlerinde Tugay Kerimoğlu, Hami Mandıralı, Emre Aşık, Evren Turhan, Papen Mustafa, Mehmet Yılmaz gibi isimler vatandaşların yakın ilgisini çekerken karşılaşmadaki goller ve güzel hareketler tribünlerden bol bol alkış aldı.

Başbakan Özgürgün’ün yaklaşık 60 dakika forma giydiği anlamlı etkinlikte Gönyeli Masterler takımında Hüseyin Amcaoğlu ve Tarık Tilki’nin özellikle ikinci devredeki etkili futbolu dikkat çekti.

Türkiye Şöhretler Takımı’nın 4-2 galip geldiği karşılaşmanın özellikle devre arasında binlerce taraftaların sahaya girip master futbolcularla anı fotoğrafı çektirmek istemesi ikinci devrenin başlamasını geciktirdi.

Karşılaşmada orta hakemliği Savaş Tilki yaparken, yardımcılıklarını Tansel Esengil, Erdoğan Kaba ve dördüncü hakem olarak da Mustafa Cimcik Kepo görev aldı.