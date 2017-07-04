Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu

Gazimağusa’da, “Zabitler” isimli petrol istasyonu önünde önceki gece saat 23.30 sıralarında 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası sonucu, bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polisten alınan bilgiye göre yönetimindeki LA 731 plakalı araç ile İskele istikametidnen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) istikametine doğru seyreden 72 yaşındaki sürücü Termis Göksel, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde seyretmekte olan ve Zabitler Petrol İstasyonu’na dönüş için hızını azaltan, Owolabi Argebe yönetimindeki GV 262 plakalı araca arka kısmından çarptı.

Çarpışma sonucu LA 731 plakalı araç yolun sağına savrularak taş yığınına çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralanan sürücü Termis Göksel, olay yerine çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu iyi olan Göksel’in taburcu edildiği bildirildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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