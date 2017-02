Bir ay birlikte yaşayan İra ve Ergül, liderlere ortak bir mesaj gönderdiler

Baf'tan 16 yaşındaki İra ve Lefkoşa'dan 15 yaşındaki Ergül, iki lidere toplumlarını, Kıbrıs halkını, yabancıları değil kendilerini dinleme çağrısında bulunarak, birlikte yaşama isteğini dile getirdiler.

El ele tutuşarak, çok defa birbirlerinin sözlerini tamamlayarak, ABD'de birlikte geçirdikleri bir ayı Kıbrıs Haber Ajansına (KHA) anlatıyorlar. Yukarıda adı geçen ve hiç bir deneyim sahibi olmayan genç kızlar, Haziran 2016'da ABD'de farklı eyaletlere seyahat eden, programa katılan Amerikalı ailelerle birlikte kalan 64 genç arasından bir çiftti. Genç kızlar, gençlik endişelerini, geleceğe yönelik kaygıları ve ülkelerinin geleceği konusundaki düşüncelerini dile getirerek bizimle paylaşmak istediler.



İra ve Ergül ve diğer gençler daha önceden tanışmıyorlardı. Cyprus Friendship programlarına yaptıkları başvurudan sonra seçilerek, Virginia Eyaletinde, iki farklı ailenin yanında konuk edilmek için Amerika'ya gitmeden önce, ilk defa birbirlerini tanıma fırsatına sahip oldular. Amerika'ya ilk kez gidiyorlardı ve ilk kez karşı toplumdan birisiyle bir alanda kalacaklardı. Daha önce hiç bir Türk ile tanışmayan İra, KHA'ya yaptığı konuşmasında “Bu bizim için biraz garipti, ama hemen bağlandık” dedi.



Özgür bölgelerde çeşitli şehirleri çok defa ziyaret eden ve Kıbrıslı Rumlarla temaslarda bulunan Ergül Adir bir aylık macerayı iple çektiğini ama aynı zamanda “farklı kültürlerden olduğumuz için o Amerikalı aileyle ne denli birlikte yaşayabileceğimizi düşünüyordum” dedi.



Ancak her ikisi de, onları konuk eden aile ile ilk andan itibaren çok rahat hissettiklerini ve ondan sonra bir kez daha endişe duymadıklarını dile getirdiler.

Ergül “ne kadar benzediğimizi biliyordum” derken, İra, Kıbrıslı Türkler konusunda pek bir şey bilmediğini ama bildiği sandığı şeyleri de yeniden gözden geçirdiğini ifade etti. Devlet okuluna giden İra, “1974'ten önce ve sonra neler olduğunu pek bilmiyoruz, okul kitapları, Kıbrıs Rum toplumu için pek çok şey içermiyor” diyerek o olayları Ergül ve diğer Kıbrıslı Türk gençlerle tartıştığını sözlerine ekledi. “Okul kitapları sadece bir tarafın görüşlerini içeriyor” diye konuşan Ergül ilkokullarda çocuklarda vicdan oluşturulduğunu ifade etti.



ABD'de pek çok atölye çalışmasına, seminer, gezi ve aynı eyalette Amerikalı ailelerde kalan diğer genç çiftlerle birlikte barış kamplarına ziyaretler gerçekleştirdiler. Aynı zamanda New York'u da ziyaret ettiler. Ay sonu iki genç kız üzerinde kalan etki, birlikte ne kadar çok yapabilecekler, birbirleriyle ne kadar uygun oldukları ve bu deneyimi ne kadar özleyecekleri ile ilgiliydi. Ancak her ikisi de, hem kendi aralarındaki, hem de kendilerini konuk eden ailelerle iletişimlerini korumaya devam ediyorlar.



Ergül sözlerine devamla “bu programdaki tek fark, birbirimizden sadece birkaç kilometre uzakta olmamıza rağmen, barış koşullarının yaratılmasına dayalı çok farklı ortamda bulunduk. Hâlbuki, burada her şey çok ayrı. Biz orada barış ortamında yaşamanın nasıl olduğunu gördük” dedi.

İra, orada internetten, ailelerinden, arkadaşlarından uzak olduklarını ve birlikte ve programdan diğer çocuklarla beraber vakit geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, kendi ülkelerinin güvenliğinde değil, çok az bildiğin insanlarla başka bir ülkede yaşama deneyimine sahip olduklarını ifade etti.

Kıbrıs'ta kendilerini güvenlikte hissedip etmedikleri ile ilgili bir soruya, her ikisi de başta evet yanıtı verirken, Ergül, “güvenlikteyiz ama aynı zamanda her birimiz kendi tarafında izoledir” dedi. İra ise devamla, geleceği merak ettiklerini söyleyerek “hayatımızı iyileştirecek daha iyi bir şey gelmesini bekliyoruz” dedi.

İra, “Program gençlere dayalı olduğu için çok iyidir. Kıbrıs'ın geleceği gençlerdir ve gençler, birbirimizi anlamamız için, çok iyi bir temeldir. Yani, diğer taraftan birisiyle “ok” olduğumu anlayabilmek...” . Buna karşı Ergül “Eğer bu bir ayı ABD'de birlikte geçirmeseydik, İra benim hakkımda bir şey bilmeyecekti. İra ve Ergül, Virginia Eyaletinde birlikte oldukları 20 kişiyle, Kıbrıs'a dönüşlerinden sonra temaslarını canlı tutmaya devam ettiler.

Bu ülkede, gençlerin geleceği konusunda endişeli olduklarını açıklayan siyasetçiler konusunda, ikisi de, bundan kuşku duyduklarını ifade ettiler.

İra “Dinlemiyorlar, dinlemeye çalışmıyorlar, sormuyorlar. Kendilerinin, ülke için nelerin daha iyi olacağına inandıklarından söz ediyorlar ve bunlar her iki tarafta da farklıdır” diye konuşarak, eğitimin çok önemli olduğunu, bir insanın doğru eğitilmediğinde kendi inançlarını geliştireceğini ve bunun dışında başka bir şey dinlemeyeceğini vurguladı.



İki lidere duyurmak istedikleri mesajın ne olduğu sorusuna İra, her ikisinin de, çok iyi bir iş çıkardığını ve bu yönde çalıştıklarını söyledi.

“En azından ne istedikleri konusunda gerçekçi olmalıdırlar. Çünkü her iki taraf hem alacak hem de verecek. Kıbrıs'taki her iki taraf - Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafları - dışında Britanyalılar, Türkler, Yunanlılar ve AB vatandaşları da var. Ama liderlerin burada yanlış yaptıklarını düşünüyorum. Kendi insanları ve vatanlarını değil, yabancıları dinliyorlar. Çünkü kendi insanları barış istiyorlar”.



Ergül siyasetçilerin yaptıkları en büyük yanlışın, başka ülkelerden etkilenmeleri olduğunu, Kıbrıs'ın daha güçsüz olduğunu belirtti. Senin ülkeni bölünmüş isteyen zengin ülkeleri tatmin ederek barışı koruyamazsın. “Bundan dolayı bir şey yapmaya karar vermeleri gerekir. Cenevre'de bir şeyler yapılmış olabilir ama biz bunu bilmiyoruz. Bir şeyler yapsınlar, bir plan üzerinde karar versinler”.



Her ikisi de tek bir ağızla “Biz Kıbrıslılar birlikte yaşamak istiyoruz” diyen İra ve Ergül, hemen ardından bölünmüş vatanlarında henüz görmedikleri yerleri ziyaret etme konusunda planlar yapmaya başladılar.



Kıbrıs Haber Ajansı