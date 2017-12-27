Bir Bebek Daha Annesi Tarafından Terk Edildi

KKTC'ye gerek öğrenci gerekse çalışmak amacıyla gelen yabancı uyruklu kişilerin doğum yaptıktan sonra bebeklerini istemeyişlerine dün bir bebek daha eklendi.

25 yaşındaki Nijerya uyruklu anne, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirdiği doğumdan sonra bebeğini kabul etmedi. Nijeryalı anne, bebeğin babasının kim olduğunu bilmediğini söyleyerek bebeği görevlilere teslim etti.

Sağlık durumu iyi olan erkek bebek dün kontrol amaçlı Dr Burhn Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bebeğin Evlat edinilmesi veya SOS Çocuk Köyü'ne teslim edilmesi için yasal süre beklenecek.



