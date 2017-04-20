Bir Cinayet Daha!

Bir kadın cinayeti daha. İki gün önce Mağusa’da sokak ortasında katledilen Burcu Okumuş’un yankıları hala sürerken bugün bir kadın cinayeti daha işlendi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde Suat Aşır isimli kişi Gamze Pehlivan isimli kadını bıçaklayarak öldürdü. Suat Aşır isimli şahıs yakalandı.

Polis Öldürülen kadının 37 yaşındaki Gamze Pehlivan olduğunu açıkladı. Pehlivan’ı bıçaklayarak öldüren Suat Aşır isimli adam yakalandı.

Olay yerinden edilin ilk bilgilere göre cinayetin üniversite ile bir alakası olmadığı katilden kaçan Gamze Pehlivan’ın üniversite kampusuna sığındığı bildirildi.

Havadis Gazetesi Muhabiri Duygu Alan’ın olay yerinden aktardığı bilgilere göre Suat Aşır, Gamze Pehlivanı 6 bıçak darbesi ile öldürdükten sonra yakmak istedi.

Olay yerinde bir bidon bir çakmak ve bir beyaz bez bulundu.

Polis soruşturması sürüyor