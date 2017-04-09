Bir Durum Güncellemesi… (Acıya Ve Aşka Dair)

“Yaşamı savunmak özgürlüktür” demişti Ulus Baker.

Spinoza’nın yaşam ile özgürlük arasındaki görüşlerine atıfta bulunarak.

Yaşam yoksa özgürlük de yoktur aslında.

Ve bu nedenledir ki vazgeçilemez, devredilemez kadar kutsaldır yaşam hakkı.

Bizim coğrafyada “acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de…” dizelerine hakimdir.

Hasan Hüseyin o muhteşem şiirinde bu coğrafyanın acı çekerek özgürleşeceğini anlatmaya çalıştı.

Fakat ne acıdır ki acı, her yanımızı işgal eden bir kültüre dönüştü.

Yaşamı yani özgürlüğü acılar üzerinden kıymetlendiren bir pesimizme.

***

“Mutlu aşk yoktur” demişti Louis Aragon dizelerinde ve eklemişti;

“Bir tek aşk yoktur acıya boğmasın

Bir tek aşk yoktur kalpte açmasın yara

Bir tek aşk yoktur iz bırakmasın insanda

Ve senden daha fazla değil vatan aşkı da

Bir tek aşk yok yaşayan gözyaşı dökmeksizin

Mutlu aşk yoktur ama

Böyledir ikimizin aşkı da”

Sevgiliye ve vatana aşkın acı üzerinden anlatımı.

Bitecekse eğer “mutlu aşk yoktur” kestirmeciliği.

Ve belki de sahiplenmenin, Türkçe “ya benimsin ya kara toprağın” arabeskçiliğinin İspanyolca karşılığı…

***

Nazım Hikmet cevap verir Louis Aragon’a;

Sen yüreğinin sesini dinleyenlerdensin ve biliyorsun as olan yürektir.

Yürek sesi ne bilmeyenler,ya da bilip de duymayanlar acıtsa da İçini unutma; yaşadığın sürece o yürek var olacak seninle birlikte.

Sen yeter ki koru yüreğini ve yüreğinde taşıdığın sevda duygusunu. Elbet bitecek güneşe hasret günler.

Ve o zaman kutuplarda yetişen cılız ve minik bitkiler değil, güneşin çiçekleri dolduracak yüreğini…

***

Mutlu olmayı erteledik, acılar üzerinden yaşıyoruz son zamanlarda.

İşin kötüsü, dünyanın ezcümle acılarının başımıza üşüştüğünü falan sanıyoruz.

“Çok güzel ülkede yaşıyorsunuz” diyene kötü gözle bakıyoruz.

“Bugün güzel bir güne başladım” diyeni hakir karşılıyoruz.

“Aslında iyi şeyler de oluyor” diyeni anında infaz ediyoruz.

İlla ki herkes acılarla yoğrulmalı ve mutlu aşkın olmadığı gibi vatanın da ona benzediğine inanmalı.

“Yaşamı savunmak özgürlüktür” (Ulus Baker)

“Sen yeter ki koru yüreğini ve yüreğinde taşıdığın sevda duygusunu” (Nazım Hikmet)

Yaşam ve özgürlük, umudun, aşkın ve vatanın ta kendisidir…