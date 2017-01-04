Bir günde 3 cenaze!

Rasıha Yıltan Muslu, Ahmet Demir ve Cafer Açıkel son yolculuklarına uğurlandı.



Özlem ÇimendalRasıha Yıltan Muslu, Ahmet Demir ve Cafer Açıkel son yolculuklarına uğurlandı. Dün Lefkoşa Mezarlığı’nda gerçekleşen üç cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Siyasilerin, bakanların ve YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in de katıldığı cenaze töreninde evlatları için gözyaşı döken annelerin feryadı yürekleri dağladı.Emekli öğretmene son vedaÜlkemizin yetiştirdiği emekli öğretmenlerden Rasiha Yıltan Muslu dün son yolculuğuna uğurlandı. 31 Aralık günü hayta veda eden Muslu, üç çocuk annesiydi. Muslu, dün İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.Ahmet Demir son yolculuğuna uğurlandıBu arada, önceki gün hayatını kaybeden Lefkoşa'nın sevilen simalarından Ahmet Demir de dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.Emekli Astsubay Cafer Açıkel gözyaşları içinde toprağa verildiÖte yandan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylarından Cafer Açıkel, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. Cafer Açıkel dün Lefkoşa’da düzenlenen Askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kaynak: YENİBAKIŞ



