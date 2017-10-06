Bir günde 8 mahkuma bulaştı

Özlem Çimendal

Merkezi Cezaevi'nde dün 40 mahkumun kaldığı B bölümünde uyuz salgın başladı. Şu ana kadar 8 kişiye bulaştığı tespit edilen uyuz salgınının cezaevinde başka kimlere bulaştığı henüz bilinmezken, hastalığın mahkumlardan gardiyanlara, oradan da dışarıya sıçramasından da endişe ediliyor.

Bir günde 40 mahkumun 8'ine bulaştı

40 mahkumun bulunduğu B bölümünde 8 kişide uyuz tespit edildiğini belirten cezaevi çalışanı bir kaynak, hem gardiyanların hem de mahkumların sağlıklarının tehdit altında olduğunu ifade etti.

Cezaevinde salgın kriz durumunda önlem yetersiz

Herhangi bir salgın hastalık salgını durumunda ilaçlamadan öte bir önlem alınamadığı Merkezi Cezaevi'nde dün başgösteren uyuz salgınından tespit edilen 8 kişiden başka daha kimlerin etkilendiği ise henüz bilinmiyor.

8 mahkum dışında daha kimlere bulaştığı bilinmiyor

Herhangi bir salgın karşısında cezaevinin sınırlı ilaçlama önlemi dışında yapabileceği bir şey olmamasını eleştiren ve sağlık açısından ciddi tehlike doğurduğunu dile getiren aynı kaynak, " Sadece ilaçlama yapıldı. Başka bir önlem ya da müdahalede bulunulmadı. Bu salgının bütün cezaevine bulaşma riski ve önünü alamama riski de var. Biz de tedirginiz. Bu salgının bütün bölümlere yayılmasından endişe ediyoruz. 8 mahkum dışında daha kimlere bulaştığı ve tehlikenin boyutu şu an bilinmiyor" dedi.

Gardiyanlar aracılığı ile dışarı bulaşma riski de var

Merkezi Cezaevi B Bölümü'nde bulunan 40 kişiden 8'inde bir anda baş gösteren uyuz salgınından gardiyanların da etkilenmiş olabileceğini ifade eden kaynak, "Nasıl bir salgın ve boyutu nedir bilmiyoruz henüz. Mahkumlardan gardiyanlara geçmiş olması muhtemel bu salgının dışarıya sıçrama tehlikesi ile de karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.

Yeni Bakış Gazetesi