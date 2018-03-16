Bir haftada 3 kilo vermek isteyenleri ayran diyetiyle tanıştıralım

Kış aylarının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde özellikle kadınlar arasında diyet listeleri de hazırlanmaya başlandı. Size anlatacağımız bu diyet, deneyenlerin memnun kaldığı ve kısa sürede 3 kilo vermenize yardım ederek detoks etkisi yapacak ayran diyeti.

Bir haftalık günlük öğünlerden oluşan ayran diyeti, vücudun toksinlerden arınmasını ve sağlıklı bir şekilde kilo verilmesini sağlar.

Haftada 3 kilo vereceksiniz

Tokluk hissi uyandırdığı için 1 haftada ortalama 3 kilo vermeye yardımcı olan ayran diyeti, üç öğün içinde de ayran bulunan ve ara öğün içermeyen bir diyettir.

Ayran diyeti yaparken dikkat edilecek noktalar;

Diyet için öncelikle pastörize değil evde yapılmış ayranı tercih edin.

Yağsız ve mümkün olduğunca çok az tuz olan ayran kullanın.

Şeker ihtiyacınız olursa meyve tüketebilirsiniz, ancak hiçbir şekilde tatlı yemeyin.

Her gün için 2 - 2,5 litre olmak şartıyla bol bol su ve bitki çayları tüketin.

Ayran diyetini bir hafta boyunca uygulayın. Tekrar uygulamak isterseniz 1-2 hafta ara verin. Bir haftalık diyet bittikten sonra normal beslenmenize devam edin ancak ayran ve maden suyunu karıştırarak günlük beslenmenize ayranı da ilave edebilirsiniz.

İşte bir haftalık ayran diyeti listesi;

1. gün:

Sabah:

3 bardak ayran

Öğle:

3 bardak ayran

Akşam:

3 bardak ayran

1 porsiyon haşlanmış yağsız tavuk (ızgara tavuk da olabilir)

2. gün:

Sabah:

3 bardak ayran

Öğle:

2 bardak ayran

Akşam:

1 bardak ayran

Meyve

3. gün

Sabah:

2 bardak ayran

Öğle:

2 bardak ayran

Akşam:

1 bardak ayran

Sınırsız sebze (çiğ tüketebilir ya da tuzsuz haşlayarak da yenilebilir)

4. gün

Sabah:

2 bardak ayran

Öğle:

2 bardak ayran

Akşam:

1 bardak ayran

Sınırsız patlamış mısır (tuzsuz ve az yağlı olmalı)

5. gün

Sabah:

2 bardak ayran

Öğle:

2 bardak ayran

Akşam :

1 bardak ayran ile birlikte doğal maden suyu

6. gün

Sabah:

2 bardak ayran

Öğle:

2 bardak ayran

Akşam:

1 bardak ayran

Doğal bitki çayı

7. gün

Sabah:

2 bardak ayran

Öğle:

2 bardak ayran

Akşam:

1 bardak ayran

Sınırsız sebze çorbası (yağsız, tuzsuz)

Ayranın sağlığa faydaları;

Ayran, A vitamini açısından çok zengin bir besin kaynağıdır. Bunun yanında C, D, E ve K vitaminlerini içermektedir. Ayrıca B6 ve B12 vitaminleri açısından da zengindir.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Harareti giderir.

Ayran ayrıca şişkinlik ve hazımsızlığın giderilmesine yardımcı olabilir.

Ayran kalsiyum ihtiyacını giderir. Ayranın içerdiği kalsiyum aynı zamanda hücrelerin sağlığının korunmasına ve kas sağlığına önemli katkılar sağlar.

İçerdiği yüksek değerdeki B kompleksi, vitaminlerden başta olmak üzere D vitamini özellikle anemi hastalığına yakalanma riskini azaltabilir.

Antioksidan özelliğinden dolayı karaciğer sağlığına katkıda bulunur.

Ayran kan basıncını azaltır.

Kolesterole iyi gelir.

Midede asit seviyesini kontrol eder.

Kabızlığı giderir.

Gastrit hastalığına iyi gelir.

Başta sindirim sistemi olmak üzere iç organların sağlığını korumakla kalmaz aynı zamanda cilt sağlığının korunmasına da yardımcı olur.

Ayran ayrıca hemoroid hastalığına da iyi gelmektedir.