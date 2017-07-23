Bir kabloyu 9 ayda döşeyemediler

Yeniboğaziçi’nde, Feslikan Sokak’ta 9 ay önce başlatılan altyapı çalışması halen tamamlanmadı. Çalışma nedeni ile açılan derin çukurlar tehlike saçıyor, kaldırım ise darmadağın

Duygu ALAN -HAVADİS

Yeniboğaziçi’nde, 2. Selim Caddesi, Feslikan Sokak’ta yeraltına elektrik kablosu döşenmesi için 9 ay önce başlatılan ve üç günde tamamlanması hedeflenen çalışma halen devam ediyor.

Çalışma kapsamında yolda derin çukurlar açıldı, kaldırım taşları söküldü.

Üç günde tamamlanması hedeflenen çalışma uzadıkça uzadı. Kışın yağmur çamur, yazın toz toprak derken mağdur olan mahalleli açılan derin çukurlardan da rahatsız.

Bölge halkı, kaldırımı da kullanamıyor.

Mahalleli isyan etti

Çalışmaların bir türlü tamamlanmamasından rahatsızlık duyan mahalle halkı isyan etti.

Havadis’e konuşan mahalleli, kaldırım taşlarının sökülmesi nedeni ile kaldırımı kullanamadıklarını, çalışmalar sırasında açılan derin çukurların tehlike saçtığını kaydetti. Çalışmalar nedeni ile kışın yağmurlarda çamur nedeni ile ciddi sıkıntı yaşadıklarını söyleyen mahalle halkı, şimdi de toz toprak nedeni ile mağdur olduklarını ifade etti.

Mahalleli yetkililere çağrıda bulunarak çalışmaların bir an önce tamamlanarak mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.