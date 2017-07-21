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Bir kez daha büyülediler

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında bugün Girne Atatürk Anıtı üzerinde hava gösterisi gerçekleştirdi

21/07/2017

Bir kez daha büyülediler
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Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında bugün Girne Atatürk Anıtı üzerinde hava gösterisi gerçekleştirdi. Türk Yıldızları’nın gösterisi saat 18.15’te başladı ve yaklaşık 40 dakika sürdü.

Hayranlıkla izlediler

Performanslarında ikili, üçlü ve çoklu geçişleri başarıyla sergileyen “Türk Yıldızları”nın gösterilerini çok sayıda kişi coşku ve heyecanla izledi.

Başbakan ve komutanlar da izledi

Gösterileri; Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Faruk Yıldırım, 39. Tümen Komutan Tuğgeneral Erdal Şener ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da izledi.

Kalpli final

Türk Yıldızları gösterilerini gökyüzüne kalp çizerek sonlandırdı.



TAGS: Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi, Timi Türk Yıldızları
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