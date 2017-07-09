Bir kutu gazlı içecekte 10 adet küp şeker var

Su yerine tüketilen şekerli içeceklere dikkat çeken Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Bir kutu gazlı içecek 10 adet küp şeker barındırıyor ve maalesef farkında dahi olunmadan şeker tüketimi bu sebeple artıyor” dedi.

Yetişkin bir bireyin günde ortalama 2 -2,5 litre sutüketmesi gerekiyor. Sıcak havalarda sıvı tüketimi artıyor ancak vücudun sıvı ihtiyacı her zaman sudan karşılanmıyor. Su yerine tüketilen bazı sıvılar sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Bunların başında ise şekerli içecekler geliyor.



Tuz tüketiminin azaltılması için çalışmalar yapan Türk Böbrek Vakfı, şeker tüketiminin de günlük ortalama olan 150 gramdan 120 grama düşürülmesi için öncülük yapıyor.



TBV Başkanı Timur Erk, “Yaz aylarında serinlemek veya susuzluğu gidermek amacıyla tüketilen şekerli içeceklere karşı insanları daha bilinçli olmaya davet ediyoruz. Bir kutu gazlı içecek içerisinde 10 adet küp şeker barındırıyor ve maalesef farkında dahi olunmadan şeker tüketimi bu sebeple artıyor. Özellikle çocuklarımızı fazla şeker içeren gazlı içecekler ve glisemik indeksi yüksek, buna karşın maliyeti ucuz olan mısır nişasta şurubu içeren şekerli gıdalardan uzak tutmalı, tüketilmemesi ve tüketimin en aza indirilmesi için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.



Erk, Türkiye’de tuz tüketiminin 6 yılda 18 gramdan 14 grama düşürülmesindeki başarıyı, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi adına şeker tüketiminin azaltılmasında da yakalamak gerektiğini vurgularken, vakfın Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın ise şunları söyledi:



BU İÇECEKLER KİLO ALDIRIYOR, KAN ŞEKERİNİ YÜKSELTİYOR



“Suyun nötr tadına karşılık farklı aroma ve farklı lezzetler sebebiyle cazip gelen bu içeceklerin sürekli tüketimi: aşırı kalori alımı ve buna bağlı kilo alımına, kan şekerinde ani dalgalanmalara, anlık açlık ve kontrolsüz beslenme gibi davranışlara neden olarak sağlık açısından uzun vadede ciddi problemler doğurabiliyor. Özellikle diyabet hastalarının bu gibi içeceklere karşı daha dikkatli olması gerekiyor.”



Su, vücutta oluşan toksinlerin atılmasında, vücut fonksiyonlarının yeterli çalışmasında, metabolizma dengesinin sağlanmasında ve vücuttaki pek çok biyokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesinde en önemli faktörlerden.

SU TÜKETİMİNİ ARTTIRMAK İÇİN MEYVELERDEN FAYDALANIN



Bu denli hayati bir ihtiyacı yazın en sıcak dönemlerinde ve en çok sıvı kaybının yaşandığı zamanlarda şekerli içecekler ile değiştirmenin önemli bir beslenme hatası olduğunu aktaran Aydın, şu önerilerde bulundu:



“Su tüketimini arttırmak için içtiğimiz suların içerisine meyve parçaları, nane ve maydanoz gibi yeşillikler doğrayabilir, tarçın gibi baharatlarla lezzetlendirebiliriz. Bu şekilde daha fazla su tüketebiliriz.



“ÇOCUKLARI GAZLI İÇECEKLER VE SOĞUK ÇAYLARDAN UZAK TUTUN”



Özellikle soğuk çayların içerisindeki şeker miktarına bakılmadan ölçüsüz bir şekilde tüketmek aşırı şeker alımına neden olacaktır. Çocuklara gazlı içeceklerin verdiği zararın soğuk çaylar için de geçerli olduğu, soğuk çayların da aşırı şeker içerdiği anlatılmalıdır.



Yetişkin bir birey günde 2 - 2,5 litre su tüketilmelidir. Sıvı alımını karşılamak için ıhlamur, adaçayı, kuşburnu çayı ve açık çay gibi içecekler tercih edilebilir.