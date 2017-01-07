Bir telefondan bile ince televizyon!

Las Vegas'daki CES 2017 fuarında süper ince 4K televizyonlar oldukça popüler durumda. Çin'li teknoloji markası Xiaomi de, yeni televizyonuyla ilk defa CES konferansına katılıyor.

Mi TV 4 o kadar ince ki - en ince kısmı 4.9mm kalınlığında - orantısal olarak bir iPhone'dan bile daha ince. Markanın çok beklenilen akıllı telefonu Mi Mix gibi bu televizyonun da çerçevesi yok, bu da daha fazla ekran alanı anlamına geliyor.

Mi TV 4, Xiaomi'nin Android üzerine geliştirdiği Patch Wall adlı işletim sistemini kullanıyor. Bu işletim sistemini farklı kılan en büyük özelliği yapay zeka destekli olması. TV, izlediğiniz kanallara göre size özel bir öneri listesi hazırlayabiliyor.

Bu televizyonun en göze batan özelliği ise bir masaüstü bilgisayar gibi modüler olması. Yani Mi TV'nin ekranı, ana kartı, ses sistemi gibi parçaları değiştirilebilir ve yenilenebilir olacak.

Maalesef şimdilik sadece Çin'de piyasaya çıkacak olan Mi TV 4, 65-inç ekrana sahip olacak; Dolby Atmos hoparlörler ise bu yılın daha geç bir tarihinde 2.000 dolar civarında bir fiyatla ayrıca piyasaya çıkacak.

49 ve 55 inçlik sürümler de ileri tarihlerde piyasaya çıkacak ve daha hesaplı olacak. Xiaomi, bu televizyonları Çin dışında ne zaman piyasaya süreceği hakkında bir henüz açıklama yapmadı.