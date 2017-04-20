Bir Vahşet Daha: Caretta Caretta 3 Kurşunla Vurularak Öldürüldü

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan caretta caretta cinsi bir kaplumbağa Bodrum sahilinde başından üç kurşunla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Bodrum'un Koyunbaba Koyu'nda bu sabah yürüyüşe çıkanlar, sahile vurmuş caretta caretta ölüsünü farkedip, durumu Koyunbaba Mahallesi Muhtarı Yılmaz Çincik'e bildirdi. Bunun üzerine koya giden Çincik, 75 santimetre boyunda, 45 kilogram ağırlığındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağasının başından 3 kurşunla vurularak öldürüldüğünü görünce Gümüşlük Jandarma Karakol Komutanlığı ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibine haber verdi.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, AKUT Bodrum ekibi de Ortaca İlçesi, Dalyan Mahallesi'ndeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ile irtibata geçti. Deniz kaplumbağasının incelenmek üzere DEKAMER'e teslim edileceği bildirildi.

"Bunu yapanlar insan olamaz"

Koyunbaba Mahallesi Muhtarı Yılmaz Çincik, "Bu bir vahşet. Bunu yapanlar insan olamaz. Sorumlularının bir an önce bulunup, hakettikleri cezanın verilmesini istiyoruz" dedi.