Bir yıl daha geçti

2016 yılını da geride bıraktık.

1974 yılından bu yana geçen yıl sayısına bir yenisini daha ekledik.

Kıbrıs sorununun ortaya çıktığı 1963 yılından bu yana 53 yıl geride kaldı.

Kıbrıs sorununun çözümü için 2016 yılı son fırsattı.

Ama 2016 bitti, Kıbrıs sorunu devam ediyor.

Şimdi hedef Ocak 2017 sonuna kadar çözüm.

Bunun için liderler yeni yılın ilk haftasında Cenevre’nin yolunu tutacaklar.

Sadece liderler değil siyasi parti başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve tabii ki medya da…

Cenevre görüşmeleri öncesinde verilen mesajlara bakılırsa hava gergin.

Var olan yakınlaşmaları bile Rum tarafının ortadan kaldırmaya çalıştığı bir dönemde ortam nasıl gerilmesin ki?

Bu arada garantörler de Cenevre için hazırlıklarını sürdürüyorlar.

Perdenin arkasında bir birlerini şöyle bir yokluyorlar.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı garanti ve güvenlik konusunda görüşme yapmak üzere hafta içerisinde Ankara’daydı.

2016’nın son gününde Mont Pelerin görüşmelerinde kriz çıkmasına neden olan Yunan Başbakanı Aleksis Çipras Cenevre’de olacağı mesajını verdi.

Kıbrıs konusunda meseleye Lefkoşa’dan bakınca başka, dışardan bakınca insan başka bir değerlendirme yapma ihtiyacı hissediyor.

Bu arada ‘Amerika’da yeni yönetim 20 Ocak 2017’de göreve başlamadan Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunabilir mi’ sorusu gündemde öne çıkmış durumda!

Yani Donald Trump ofisi devralmadan Kıbrıs sorununa bir çözüm mümkün olur mu?

Olur da çok kolay görünmüyor.

Daha şimdiden özellikle Rum tarafından Cenevre’nin bir başlangıç olacağı ve ‘garanti ve güvenlik’ meselesinin görüşülmesine, bu arada diğer konuların da ele alınmasına daha sonra devam edilebileceği konusunda haberler uçuruluyor.

Belli ki Rum Lider Nikos Anastasiades yeni Amerikan yönetiminin tutumunu görmeden adım atmak istemiyor.

Türk tarafının şu anda Cenevre ile ilgili beklentisi orada ortaya bir siyasi çözümün çıkarılması…

Bu işin daha fazla sürüncemede kalmaması…

Aslında haksız da değiller. Kıbrıs meselesinin görüşülmemiş, bilinmeyen bir tarafı kalmadı. Daha fazla bu işi uzatmanın anlamı yok.

Niyet varsa Cenevre’den bir çözüm çıkabilir.

Ama dediğim gibi ilgili tüm taraflarda bu konuda niyet varsa!

Görünen o ki biz 2017 yılı içerisinde Kıbrıs sorununa çözüm arayışlarını konuşup, yazmaya devam edeceğiz.

2017’nin hem Kıbrıs’a hem de bölge ve dünyada yaşanan sorunlara çözümün geleceği bir yıl olmasını dileği ile yazıyı noktalıyorum.

Herkese iyi yıllar…