Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu boşanıyor



Ayrılacaklarına dair daha önce haklarında birkaç kez haberler çıkan Birce Akalay-Sarp Levendoğlu çifti bu kararı netleştirdi. Çift boşanmak üzere avukatlarına vekâlet verdi.

2014 yılında evlenen Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu'nun evliliğinde sona gelindi. Geçen yıl nisan ve ağustos aylarında da boşanacakları yönünde haberler çıkan çift, bu kez kararını netleştirdi. Akalay ve Levendoğlu, boşanma işlemlerini başlatmaları için avukatlarına vekâlet verdi. İkili, birlikte rol aldıkları “Deliormanlı” filminin çekimleri sırasında da boşanma kararı almış, ancak projeye gölge düşürmemek amacıyla resmi işlemleri başlatma konusunda acele etmemişti. O dönem evlerini ayıran çiftin arasındaki buzlar zamanla eridi. Ancak yaşanan tatsızlık yaz aylarında bir kez daha su yüzüne çıktı.

“ARAYA MESAFE GİRDİ, SOĞUKLUK BAŞ GÖSTERDİ”

Levendoğlu yaz sezonunun tamamını Datça'da geçirirken Akalay'ın dizi nedeniyle İstanbul'dan ayrılamaması, aradaki bağları kopma noktasına getirdi. Ve son karar geçtiğimiz günlerde verildi. Çifte yakın kaynaklar, ayrılığa iş yoğunluğu ve ortak zamanın azalması nedeniyle ilişkide baş gösteren kopukluğun yol açtığını söylüyor.



