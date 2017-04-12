Birce Akalay'ın yeni aşkı

Sarp Levendoğlu’ndan Ocak 2017’de boşanan Birce Akalay’ın yalnızlığı 3 ay sürdü. Birce Akalay 10 gündür balet Can Tunalı ile aşk yaşıyor.



Aşk, Can Tunalı’nın kendi instagramına Birce’nin yatakta uyurken bir pozunu koyup altına “Eve peri geldi” diye yazmasıyla ortaya çıktı.



O İDDİALARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ



Bir gazetede Birce Akalay'ın Başak Dizer'in tasarımlarının yüzü olacağı yazılmış ve Birce Akalay'ın Kıvanç Tatlıtuğ'un eski sevgilisi olduğu iddia edilmişti.



"Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un eski sevgilisiyle çalışıyor" diye haberler yapılmıştı. Birce Akalay bu haberlere ateş püskürmüştü ve hukiki işlem başlatacağını söylemişti.