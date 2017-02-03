Birikim Anaokulu ve Levent İlkokulu'ndan Kıbrıs Hayvan Hakları Derneğine Anlamlı Bağış

Birikim Anaokulu ve Levent İlkokulu sokakta zor şartlarda yaşayan can dostlarımız için para ve kulube bağışında bulundu.

Birikim Anaokulu ve Levent İlkokulu her yıl sokakta yaşam savaşı veren hayvanlar için yardımda bulunuyor. Birikim Anaokulu direktörü Özge Hulusiağa her yıl düzenlediği karne etkinliğini kermes şeklinde yaparak sokak hayvanlarına bağışta bulunuyor.

Bu yıl da dönem Sonu karnelerini güzel bir organizasyonla verdi. Kermesde kurulan yiyecek ve içecek stantlarında okul velileri ve öğrencileri alışveriş yaparak kermese katkıda bulundu ve gelirin tamamı Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği’ne bağışlandı.



Levent İlkokulu öğrencileri de sokak hayvanları yararına kulube bağışında bulundular. Öğrencilere hayvan sevgisini aşılamayı öğreten Levent İlkokulu Yönetimi bu anlamlı bağışıyla hayvanseverleri çok mutlu etti. Levent İlkokulu öğrencileri sokak hayvanları için harçlıklarının bir kısmını biriktirip kulübe yapımına bağışladılar. Gün sonunda ise kulubeler sokakta yaşayan hayvanlar için kullanılmak üzere Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği’ne bağışlandı.