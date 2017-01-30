Birikim Özgür: 255 milyon TL ülkeye giremedi

CTP Milletvekili Birikim Özgür Meclis'te yaptığı konuşmada, hükümeti eleştirdiği konuşmasında, “Halk, hükümetin yanlış politikaları nedeniyle zamlarla yüz yüze kaldı” dedi.

Hükümetin fonlarla ilgili ezbere de olsa bir takım çalışmalar başlattığını söyleyen Özgür, “Bu, fonlarla ilgili Meclise gelen ilk öneri. Bu gibi yapısal çalışmalara komitede destek oluyoruz ama bu hükümetin doğru iş yaptığını göstermiyor” şeklinde konuştu.

Özgür, Meclis’e gelen yasal düzenlemelerin gelirlerin tek elden yönetilmesi için yeterli olmadığını da belirtti.

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın ülkeye giremeyen para miktarını “105 milyon TL” olarak açıkladığını ancak kendisine göre bunun 255 milyon TL olduğunu söyleyen Özgür, “Bu meblağ devlet kasasına girseydi bugün bu kadar yüksek düzeyde zam yapılmasına gerek olmayacaktı. Maliye bazı gelirlerinden feragat edebilecekti” dedi.

Haber: Rahme Çiftioğlu | TAK