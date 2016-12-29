HABER KIBRIS

Birikim Özgür: Hükümet bitmiştir

29/12/2016

Birikim Özgür: Hükümet bitmiştir
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Kıbrıs TV’de Aslı Elder’in konuğu olan CTP Milletvekili Birikim Özgür gündemi değerlendirdi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Birikim Özgür’ün açıklamalarından satır başları şöyle

  • "Sendikalaşmazlar diye kimse işten çıkarılamaz"
  • "Kimsenin geleceği iki dudak arasında olmamalı"
  • "UBP bizi köşeye sıkıştırmaya çalıştı ama biz oyuna gelmedik"
  • "Hükümet bitmiştir"
  • "S.Denktaş'ın politikası mali disiplini bozar nitelikte"
  • "Türkiye enayi yerine konulduğunun farkına vardı"
  • "Bu hükmet reform yapamayacak kesindir"
  • "Yapılsal reformlar konusunda CTP olarak tutuk kaldık"
  • "Kablo ile elektriğin bir an önce hayata geçmesi lazım"
  • "Barış sürecindeymiş gibi hissedemiyorum..."

 



TAGS: Birikim Özgür
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