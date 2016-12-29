Birikim Özgür: Hükümet bitmiştir
29/12/2016
Kıbrıs TV’de Aslı Elder’in konuğu olan CTP Milletvekili Birikim Özgür gündemi değerlendirdi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Birikim Özgür’ün açıklamalarından satır başları şöyle
- "Sendikalaşmazlar diye kimse işten çıkarılamaz"
- "Kimsenin geleceği iki dudak arasında olmamalı"
- "UBP bizi köşeye sıkıştırmaya çalıştı ama biz oyuna gelmedik"
- "Hükümet bitmiştir"
- "S.Denktaş'ın politikası mali disiplini bozar nitelikte"
- "Türkiye enayi yerine konulduğunun farkına vardı"
- "Bu hükmet reform yapamayacak kesindir"
- "Yapılsal reformlar konusunda CTP olarak tutuk kaldık"
- "Kablo ile elektriğin bir an önce hayata geçmesi lazım"
- "Barış sürecindeymiş gibi hissedemiyorum..."