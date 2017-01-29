Birikim Özgür'den Denktaş'tan Cevap

Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın, bugün Yenidüzen’de çıkan röportajında, Birikim Özgür'ün KTHY eski çalışanlarının haklarını düzenleyen Özelleştirme Değişik Yasa Tasarısı’na komitede onay vermesini “sırf hükümet arasında sorun yaratmak adına onay verdi” açıklamasına Birikim Özgür'den yanıt geldi. Birikim Özgür sosyal medyada yaptığı açıklamada “Sayın Denktaş, hükümeti kurarken bana mı sorduydunuz da hükümet arasında sorun oluşmaması konusunda benden medet umuyordunuz?”
Netice çok açıktır: Bu hükümet döneminde mali disiplin bozulmuştur. Bütçe dengeleri altüst olmuştur. Kıbrıs Türk halkının size göre 105 bana göre 255 milyon TL’sini heba ettiniz. Bunun hesabını vereceksiniz. Bugün değilse yarın tarih önünde…" dedi.