Birikim Özgür'den Dinçyürek'e sert eleştiri

CTP milletvekili Birikim Özgür, bugün meclis kürsüsünden kendisini eleştiren Bağımsız milletvekili Hakan Dinçyürek'e sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.

Birilim Özgür: Siyasette bazen karşılıklı suçlamalar olabilir. Ancak bir insan koalisyon koşullarında kendi sebebiyet verdiği bir durumdan ötürü muhatabını eleştirmeye çalışırsa burada artık siyasetten bahsetmek mümkün olmaz. Bu başka bir şeydir. Belki ikiyüzlülüktür belki de ucuz siyasettir ancak kesinlikle bizim anladığımız, bildiğimiz şekliyle asla siyaset değildir." dedi

İşte Özgür'ün o açıklaması

Sabah Meclis kürsüsünden hükümete fonların tasfiyesi konusunda irade sahibi olup olmadıklarını sordum.

Hükümeti temsilen tek bir bakanın çıkıp da kürsüden ana muhalefetin sorduğu soruya net bir cevap verme nezaketini göstermemiş olması bir yana, seçimde UBP'den adaylık beklentisi içerisinde olduğu intibası yaratırcasına sözde bağımsız milletvekili Hakan Dinçyürek kürsüye çıkarak bana irade dersi vermeye kalktı ve şöyle buyurdu:

"Birikim Özgür iradeden söz edebilecek son insandır çünkü fonların tasfiyesi ilk Meclis gündemine geldiğinde kendisi komite başkanıydı ve bu konuda irade sergileyemedi".

Sadece söz konusu dönemin CTP-DP hükümeti dönemi olduğunu, hükümetin meclise sevk ettiği 16 fon yasasının 8 tanesini komiteden zar zor geçirebildiğimizi, geriye kalan yasaların ise DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş'ın talimatı ile komitemizin DP'li üyesi Hakan Dinçyürek'in sergilediği retçi tavır nedeniyle gündeme alınamadığı gerçeğini paylaşmak ve Hakan Dinçyürek'in "Birikim Özgür iradeden söz edebilecek son insandır" ifadesini yorumlamayı kamuoyuna bırakmak istiyorum.

Siyasette bazen karşılıklı suçlamalar olabilir. Ancak bir insan koalisyon koşullarında kendi sebebiyet verdiği bir durumdan ötürü muhatabını eleştirmeye çalışırsa burada artık siyasetten bahsetmek mümkün olmaz. Bu başka bir şeydir. Belki ikiyüzlülüktür belki de ucuz siyasettir ancak kesinlikle bizim anladığımız, bildiğimiz şekliyle asla siyaset değildir.